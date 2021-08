Si attende solo l'ufficialità per l'acquisto di Moise Kean da parte della Juventus. La punta sarà un rinforzo importante per la società bianconera dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha deciso di accettare l'offerta del Manchester United e si è trasferito nella società inglese per circa 25 milioni di euro.

Intanto il ritorno di Kean nella nazionale italiana conferma la fiducia che nutre il commissario tecnico Roberto Mancini nei confronti della punta. Il suo definitivo salto di qualità potrebbe arrivare proprio alla Juventus. Kean dovrebbe trasferirsi in bianconero in prestito di due anni più obbligo di riscatto per circa 20 milioni di euro.

Del ritorno di Moise alla Juventus ha parlato la mamma di Kean, intervistata dal giornale sportivo Tuttosport. La signora Isabelle non ha nascosto tutta la propria soddisfazione nel rivedere la punta bianconera a Torino, definita una seconda casa per il nazionale italiano.

Secondo Isabelle la società bianconera ha permesso a suo figlio di crescere non solo come giocatore ma anche come uomo. Per questo ha voluto ringraziare la Juventus per la fiducia data a Moise.

'Moise Kean è ritornato a casa'

"Che grande gioia, sono molto felice sia ritornato a casa. Ringrazio la Juve, lo hanno cresciuto, lì è diventato uomo. Non hanno coltivato solamente le sue qualità di giocatore ma pure la persona. Gli hanno insegnato educazione e buone regole e lui ha imparato".

Parole importanti quelle di Isabelle riferite alla Juventus e al modo in cui è riuscita come società a far crescere professionalmente e umanamente Moise Kean.

La mamma del nazionale italiano ha poi parlato dell'esperienza professionale al Paris Saint Germain di suo figlio nella stagione 2020-2021 dichiarando: "È stata un'annata molto importante, si è dato molto da fare".

Kean è arrivato alla Juve come sostituto di Cristiano Ronaldo, trasferitosi al Manchester United. A tal riguardo Isabelle ha sottolineato: "Lo so che è arrivato come sostituto del portoghese. Una responsabilità? Lui ce la può fare".

I commenti dei tifosi della Juventus alle dichiarazioni di Isabelle Kean

Intanto sui social alcuni tifosi hanno voluto commentare le dichiarazioni di Isabelle Kean.

Un utente ha dichiarato: "Sostituire Cristiano Ronaldo? Ne devi mangiare di polenta". Un altro utente invece ha sottolineato: "Kean è un altro Balotelli", facendo riferimento al fatto che il nazionale italiano qualche tempo fa ha avuto dei comportamenti rivedibili.

Di Kean ha parlato a Coverciano anche il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini, che ha rimarcato: "Kean deve giocare con continuità e giocare bene, comportandosi da vero professionista. Le qualità per fare bene le ha tutte, crediamo molto in lui".