La Juventus, dopo il successo in amichevole contro l'Atalanta, è pronta a preparare il match della prima giornata di campionato, previsto domenica 22 giugno alle ore 18:30 alla 'Dacia Arena' contro l'Udinese. Il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe avere a disposizione il nuovo acquisto Kaio Jorge e probabilmente anche Manuel Locatelli. Già nelle prossime ore, la Juventus potrebbe ufficializzare l'acquisto del nazionale italiano. Intanto, la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro, anche per definire le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza nel 2022.

I recenti incontri con l'agente sportivo di Paulo Dybala, Jorge Antun, sono serviti a gettare le basi per una trattativa che potrebbe concretizzarsi a fine agosto. Sembra, invece, vicinissimo il prolungamento del contratto del colombiano Juan Cuadrado. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, mancherebbe solo l'ufficialità per la sottoscrizione di una nuova intesa contrattuale fra le parti fino a giugno 2023. Juan Cuadrado, nelle ultime stagioni, si è rivelato decisivo in tante situazioni diventando uno dei migliori negli assist a livello europeo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, nei prossimi giorni potrebbe essere ufficializzato il prolungamento di contratto di Juan Cuadrado fino a giugno 2023.

Il colombiano dovrebbe continuare a guadagnare 4 milioni di euro a stagione come l'attuale intesa contrattuale fra le parti. Si attendono novità anche sul centrocampista Federico Bernardeschi. Anche il nazionale italiano ha il contratto in scadenza a giugno 2022 ed è probabile che, nelle prossime settimane, il suo agente sportivo Mino Raiola incontri la Juventus per provare a definire un'intesa contrattuale.

Bernardeschi, già nell'amichevole contro l'Atalanta, ha dimostrato di poter essere molto utile alla Juventus segnando con un gran gol la rete del 2 a 1 per i bianconeri.

Il mercato della Juventus

La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti per incrementare il livello qualitativo della rosa.

Come già menzionato in precedenza, le prossime ore potrebbero essere decisive per il trasferimento di Locatelli in bianconero. Potrebbe arrivare un altro centrocampista, piace Miralem Pjanic del Barcellona. L'eventuale ritorno del centrocampista dipenderà, però, dalla cessione di Aaron Ramsey, che, tuttavia, continua a ricevere apprezzamenti dal tecnico Massimiliano Allegri. Anche nel post match di Juventus-Atalanta, l'allenatore bianconero ha sottolineato come il gallese possa giocare molto bene davanti alla difesa e che, migliorando in condizione fisica, potrebbe diventare molto importante per i bianconeri.