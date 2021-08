La Juventus prosegue il lavoro sul mercato con l'obiettivo di rinforzare in maniera decisa il centrocampo. Servono infatti giocatori in grado di garantire qualità ad una mediana che ha bisogno di migliorare l'impostazione di gioco. Non è un caso che si parli dei possibili arrivi di Miralem Pjanic e Manuel Locatelli, soprattutto se si dovesse concretizzare la cessione di Aaron Ramsey. Proprio il gallese, dopo le ottime due partite giocate davanti alla difesa contro Cesena e Monza, ha deluso le aspettative nel match contro il Barcellona, sovrastato spesso dal centrocampo catalano.

Altro giocatore che ha deluso le aspettative è stato Daniele Rugani. Da un suo evidente errore è nato il gol del vantaggio dei catalani realizzato da Depay. Sia Ramsey che Rugani potrebbero lasciare la società bianconera in questo Calciomercato estivo. Si è parlato di un interesse concreto di alcune società inglesi per il gallese, mentre per il toscano si parla di un possibile trasferimento alla Lazio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato per i due giocatori potrebbe definirsi un approdo al Milan. La Juventus starebbe valutando la possibilità di offrire i cartellini dei due giocatori per acquistare Alessio Romagnoli.

Rugani e Ramsey potrebbero trasferirsi al Milan in uno scambio con Romagnoli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe offrire i cartellini di Daniele Rugani e Aaron Ramsey per acquistare Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto a giugno 2022 con il Milan. Il rischio per la società rossonera è che il difensore lasci a parametro zero la prossima stagione, come già successo a luglio con Donnarumma, trasferitosi al Paris Saint Germain, e Hakan Calhanoglu all'Inter.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per questo i rossoneri potrebbero accettare Rugani e Ramsey, anche se entrambi hanno un ingaggio importante. Il toscano guadagna circa 3 milioni di euro a stagione, il gallese 7 milioni di euro. Rugani andrebbe a fare l'alternativa in difesa a Kjaer e Tomori, mentre Ramsey sarebbe il giocatore ideale da schierare trequartista in un 4-2-3-1.

Il mercato della Juventus

La Juventus andrebbe ad alleggerire la rosa e il monte ingaggi se si dovesse definire tale scambio. Risolverebbe inoltre il problema dell'alternativa in difesa a Chiellini. Romagnoli, infatti, come il capitano bianconero e della nazionale italiana è un mancino. Si integrerebbe molto bene sia con Bonucci che con De Ligt. Se però Romagnoli dovesse rimanere al Milan non è da scartare la possibilità che la Juventus lo acquisti a parametro zero la prossima stagione. Fino a qualche settimana fa si era parlato di un possibile scambio di mercato Romagnoli-Bernardeschi. Il centrocampista però vuole rimanere nella società bianconera.