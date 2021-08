La Juventus sarebbe vicina all'accordo per il trasferimento di Merih Demiral all'Atalanta. Il difensore turco dovrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto dopo che la società di Percassi ha trovato la fumata bianca con il Tottenham per la cessione di Christian Romero. L'argentino lascerà Bergamo per circa 50 milioni di euro più altri 5 di bonus.

Il Chelsea alza l'offerta per Romelu Lukaku a 150 milioni di euro

Intanto in casa Inter, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il Chelsea non avrebbe intenzione di mollare la presa per Romelu Lukaku.

I Blues sarebbero disposti ad arrivare a circa 150 milioni di euro, comprese le contropartite tecniche. Nell'operazione potrebbero essere inseriti i cartellini di Marcos Alonso o quello di Timo Werner.

Il terzino sarebbe molto gradito a Simone Inzaghi perché vorrebbe collocarlo sulla corsia sinistra, dove è alla ricerca di rinforzi.

Duvan Zapata, Dusan Vlahovic o Joaquin Correa per l'attacco

Intanto il club milanese starebbe già sondando i possibili profili che dovrebbero sostituire il bomber belga, qualora dovesse davvero partire. Il nome più quotato sarebbe quello di Duvan Zapata, che avrebbe una valutazione di circa 40-50 milioni di euro.

Occhi puntati anche su Dusan Vlahovic, giovane prospetto che Fiorentina vorrebbe blindare e per il quale chiederebbe non meno di 50 milioni di euro.

Il sogno di Simone Inzaghi sarebbe però quello di ingaggiare anche Joaquin Correa, suo pupillo fin dai tempi della Lazio. L'argentino non avrebbe legato con Maurizio Sarri e sarebbe disposto a cambiare aria già da molto tempo. Inoltre, il modulo dell'allenatore toscano sarebbe poco congeniale alle sue caratteristiche tecniche.

Il patron dei biancocelesti, Claudio Lotito, chiederebbe circa 40 milioni di euro per il suo cartellino.

L'Inter, inoltre, avrebbe praticamente chiuso l'operazione per il trasferimento di Nahitan Nandez. L'uruguaiano dovrebbe accasarsi alla Pinetina tramite la formula che prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto per un affare che dovrebbe sfiorare i 26 milioni di euro.

Nella trattativa dovrebbe essere inserito anche Radja Nainggolan, che non riceverà alcuna buonuscita dai nerazzurri ma partirà per la Sardegna soltanto in prestito. Il suo contratto scadrà nel 2022 e parte dell'ingaggio sarà pagato proprio dalla squadra presieduta da Steven Zhang.