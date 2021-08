Gli attaccanti stanno decisamente scuotendo il mercato estivo. Romelu Lukaku ormai ad un passo dal Chelsea e Lionel Messi vicino all'accordo col paris saint-germain potrebbero scatenare ulteriori movimenti di centravanti dai nomi importanti come Mauro Icardi ed Edin Dzeko. Per quanto riguarda il bomber argentino ex Inter, l'eventuale arrivo della Pulce all'ombra della Torre Eiffel lo potrebbe riavvicinare all'Italia, direzione Roma giallorossa.

Messi, dopo l'annuncio del Barcellona sul mancato rinnovo del contratto e l'addio alla maglia blaugrana dopo 21 anni di militanza, starebbe per diventare un nuovo giocatore del Psg.

Il fuoriclasse argentino avrebbe trovato l'intesa con il club transalpino sulla base di un accordo biennale con opzione per un terzo anno, ed un ingaggio da 30 milioni di euro netti all'anno.

Al momento non è ancora arrivata l'ufficialità, ma le ultime dichiarazioni di Tamin bin Hamad Al Thani, fratello del proprietario del Paris Saint-Germain, lascerebbero poco spazio all'immaginazione. Questi ha affermato che ormai "le trattative sono ufficialmente concluse", aggiungendo che nelle prossime ore arriverà il comunicato del trasferimento di Leo Messi al Psg.

A questo punto, siccome starebbe per arrivare anche la fumata bianca dell'accordo Inter-Chelsea per il passaggio di Lukaku ai Blues per 115 milioni di euro, scatterebbe il valzer delle punte, con Icardi in cima alla lista dei desideri della Roma.

Roma su Icardi se Dzeko va all'Inter

L'Inter, dopo aver messo nero su bianco la cessione di Lukaku al Chelsea, dovrà necessariamente reperire un nuovo attaccante sul mercato. Si parla di un'intesa di massima con l'Atalanta e Duvan Zapata per l'acquisizione del cartellino del centravanti colombiano. I nerazzurri, però, potrebbero affiancare all'ex Napoli anche un'altra punta centrale, un giocatore di comprovata esperienza che, già nelle scorse stagioni, era stato tra gli obiettivi di mercato della compagine milanese: Edin Dzeko.

Il contratto del bomber bosniaco con i giallorossi scadrà nel giugno del 2022, e all'orizzonte non sembrano esserci spiragli per un rinnovo. Dunque, se l'Inter dovesse bussare alle porte della Roma dopo aver salutato Lukaku, il club della famiglia Friedkin potrebbe anche accettare di liberare Dzeko, accontentandosi magari di una buonuscita, andando a risparmiare al contempo sui 7,5 milioni di euro d'ingaggio dell'attaccante 35enne.

Qualora dovesse verificarsi questa situazione, spunterebbe nuovamente il nome di Mauro Icardi per la Serie A.

La Roma già da tempo avrebbe in mente di riportare in Italia l'ex capitano dell'Inter, ma finora non sarebbe riuscita nel suo intento per le cifre piuttosto alte dell'intera operazione tra costo del cartellino e stipendio. Tuttavia, con Messi al Paris Saint-Germain, si potrebbe aprire un altro scenario.

La squadra francese, con un tridente formato da Messi, Neymar e Mbappé, non farebbe fatica a vendere Icardi. Questi, a sua volta, vedrebbe ridursi ulteriormente le sue chance di giocare da titolare nella formazione di Pochettino, e quindi potrebbe valutare con maggiore interesse le attenzioni della Roma di Mourinho.

Per quanto riguarda l'aspetto economico, pur essendo una società che non ha problemi finanziari, i parigini se acquistassero Messi potrebbero acconsentire più facilmente all'addio di Icardi, andando a risparmiare almeno su uno dei pesanti ingaggi dei calciatori attualmente in organico.

Dunque, non è da escludere che il direttore sportivo Leonardo possa accettare di imbastire una trattativa con la Roma con la formula del prestito con diritto o (soprattutto) obbligo di riscatto per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 40-45 milioni di euro.