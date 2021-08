Il Milan si prepara al suo esordio stagionale, previsto per lunedì 23 agosto alle 20:45 in trasferta contro la Sampdoria. Stefano Pioli dovrà fare a meno del suo bomber Zlatan Ibrahimovic, il quale però sembra ormai prossimo al recupero come ha lasciato intendere da un post pubblicato sui social.

Contro i blucerchiati, quasi certamente il tecnico rossonero si affiderà al nuovo arrivato, Olivier Giroud, che si è ben comportato durante il precampionato.

Milan, per il ritorno di Ibra è solo questione di tempo

Zlatan Ibrahimovic si sta riprendendo dall'intervento al ginocchio subito a giugno, e anche se non tornerà per l'esordio stagionale in Serie A, sembra di buon umore.

Il suo recupero, infatti, starebbe procedendo per il meglio.

La sensazione è che lo svedese possa tornare in campo dopo la sosta per le nazionali, ovvero il 12 settembre contro la Lazio. Nel frattempo, Giroud si prepara a schierarsi al centro dell'attacco rossonero.

Sui suoi canali social, Ibrahimovic ha pubblicato un post significativo nel quale campeggia la scritta "I run Milano", accompagnata da una foto che lo mostra mentre sta correndo.

I run Milano pic.twitter.com/srFLt4sSZz — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 21, 2021

Samp-Milan, le probabili formazioni

Lunedì 23 agosto alle 20:45 il Milan chiuderà la prima giornata di Serie A sfidando la Sampdoria guidata da Roberto D'aversa.

Se nel 2020-21 i rossoneri hanno cullato a lungo il sogno di poter conquistare lo scudetto, salvo poi cedere il passo all'Inter a metà campionato, in questa nuova stagione la squadra milanese è chiamata a lottare per conquistare almeno un trofeo.

Nella speranza di poter replicare quanto accaduto con le buone prestazioni di Ibrahimovic, il Milan ha voluto aggiungere al suo attacco l'esperto campione del mondo francese 2018 Olivier Giroud. L'obiettivo degli uomini di Pioli dev'essere quello di cominciare al meglio l'annata, giacché hanno perso quattro delle ultime cinque partite d'esordio in Serie A in trasferta.

Il nuovo acquisto Giroud quasi sicuramente sarà al centro del reparto offensivo rossonero contro la Sampdoria. Il bomber francese è reduce da una doppietta nell'ultima amichevole precampionato contro il Panathinaikos. Per quanto riguarda la Sampdoria, la compagine genovese viene dal successo in rimonta in Coppa Italia per 3-2 ai danni dell'Alessandria, trascinata da un altro centravanti esperto, Fabio Quagliarella.

Le probabili formazioni:

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszyinski, Yoshida, Chabot, Augello; Silva, Thorsby; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Rafael Leao, Brahim Diaz, Saelemaekers; Giroud.