La Juventus presto potrebbe ufficializzare l'acquisto di Kaio Jorge. Il brasiliano si è già presentato alla Continassa per le visite mediche. Farà ritorno in Brasile per sistemare gli ultimi aspetti burocratici ed è probabile che dalla prossima settimana possa iniziare ad allenarsi con la rosa bianconera. Si attendono novità anche sugli acquisti a centrocampo. Il preferito rimane Manuel Locatelli, l'alternativa è Renato Sanches. Potrebbe inoltre arrivare anche Miralem Pjanic in caso di cessione di Aaron Ramsey. La società bianconera è al lavoro anche per alleggerire la rosa.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Merih Demiral sarebbe vicino al trasferimento all'Atalanta. La società bergamasca dopo la cessione di Romero al Tottenham dovrebbe sostituire l'argentino proprio con il difensore bianconero. Si parla di un possibile trasferimento in prestito con diritto di riscatto per circa 30 milioni di euro. Sull'argomento ha parlato anche Mario Sconcerti, che ha in qualche modo criticato la possibile cessione in prestito e non a titolo definitivo di Demiral da parte della Juventus.

Mario Sconcerti su Demiral

"Non capisco perché debbano darlo in prestito ad una squadra che ha incassato 50 milioni, per poi chiedere il sostituto alla Juve. Che poi dovrà sostituire Merih Demiral…”.

Queste le dichiarazioni di Mario Sconcerti a Tuttomercatoweb Radio in riferimento al possibile trasferimento di Merih Demiral dalla Juventus all'Atalanta. Secondo il giornalista sportivo, non è chiaro il motivo per cui la società bianconera non abbia pensato di vendere a titolo definitivo il difensore ai bergamaschi preferendo in prestito con diritto di riscatto per un totale di 30 milioni di euro.

Questo, secondo Sconcerti, non logico se si pensa che l'Atalanta ha recentemente guadagnato circa 60 milioni di euro compresi i bonus per la cessione di Romero al Tottenham. Proseguendo la sua intervista ha dichiarato: "Il valore di 30 milioni di euro mi sembra eccessivo, ma questi semmai sono problemi miei". Secondo il giornalista sportivo a quel prezzo di giocatori importanti nell'Atalanta c'è solo Pessina: "Se poi la Juventus dovesse riuscire a scambiare Demiral con Gosens, brava, ma non penso che l'Atalanta faccia tale trattativa di mercato".

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe quindi cedere Merih Demiral all'Atalanta. Se così sarà, per la società bianconera il sostituto del difensore potrebbe essere Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2022. La valutazione di mercato del difensore serbo è di circa 10 milioni di euro. Si attendono novità a centrocampo: potrebbe infatti lasciare la società bianconera Aaron Ramsey, che ha mercato in Inghilterra.