La Juventus, nelle ultime ore, è stata la protagonista del calciomercato estivo in Italia. L'ufficializzazione di Kaio Jorge e la definizione dell'acquisto di Manuel Locatelli ne sono la dimostrazione, anche se non sono da scartare altri investimenti importanti. Molto dipenderà dalle cessioni. Se dovesse partire Ramsey, ad esempio, potrebbe arrivare Miralem Pjanic. Allo stesso tempo, si parla di un interesse concreto del Napoli per Daniele Rugani. A queste indiscrezioni, nelle ultime ore se ne sono aggiunte altre su Cristiano Ronaldo. Il post pubblicato dalla punta portoghese su Instagram ha infatti suscitato molto clamore mediatico.

Il giocatore, infatti, ha criticato coloro che hanno alimentato le indiscrezioni di mercato in merito ad un suo possibile trasferimento al Real Madrid, smentendo quindi un approdo in Spagna. Nel lungo post pubblicato, il portoghese, però, non ha mai menzionato la Juventus. Di conseguenza, non ha confermato una sua permanenza in bianconero anche nella stagione 2021-2022. Atteggiamento non apprezzato da diversi tifosi bianconeri, che hanno criticato il portoghese sui social.

I commenti dei tifosi della Juventus al post di Cristiano Ronaldo

"In 44 righe non ha mai nominato la Juve. Mai. Grazie campione, ma se vuoi puoi andare". "Non capisco perché certi juventini s’esaltino per il suo post. Vuole andarsene al 100%.

Se va e lo sostituiscono con una punta e un centrocampista forti (ma forti) bene. Se resta, bene lo stesso, è un professionista top. La fregatura è se finendo al 20 agosto non riusciamo a sostituirlo".

Questi alcuni dei post di tifosi della Juventus in riferimento al post pubblicato da Cristiano Ronaldo di recente. Evidente come la decisione di Cristiano Ronaldo di non nominare nel suo post la società bianconera ha suscitato disappunto da parte di alcuni sostenitori.

Secondo gran parte degli addetti ai lavori, le parole di Cristiano Ronaldo lasciano pensare che se dovesse arrivare un'offerta importante in questi giorni, potrebbe essere considerata dal giocatore. Di certo non sono molte le società che possono pagare l'ingaggio del portoghese, pari a circa 30 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus, quindi, nel caso in cui dovesse cedere Cristiano Ronaldo, potrebbe acquistare una punta di qualità. L'argentino Mauro Icardi, del Paris Saint Germain, potrebbe essere il giocatore ideale per il settore avanzato. Si andrebbe infatti ad integrare molto bene con Morata, Dybala e Kaio Jorge. Altro giocatore che piace alla società bianconera è Gabriel Jesus del Manchester City. Entrambi i giocatori hanno un prezzo di mercato di circa 60 milioni di euro, ma potrebbero lasciare le rispettive società in prestito con diritto di riscatto dilazionato nelle stagioni.