Il Calciomercato estivo è terminato da ormai oltre una settimana, ma non accennano a placarsi le voci che circondano Franck Kessie, con il Milan alle prese col rinnovo del nazionale ivoriano. Nonostante Kessie abbia lasciato intendere che non ci sarebbero stati problemi nel rinnovare il proprio contratto, il Milan si sarebbe visto rifiutare un'offerta di 6,5 milioni l'anno (quindi per una cifra complessiva di 32,5 milioni di euro quinquennali).

Calciomercato MIlan, c'è l'offerta per il rinnovo ma Kessie farebbe muro

Franck Kessie si sta preparando per un ritorno in campo, ma sullo sfondo rimane sempre la questione relativa al suo contratto, in scadenza a giugno 2022.

Un importante quotidiano scrive come la situazione stia diventando sempre più drammatica per tifosi e dirigenza perché il rinnovo di Kessie tarda ad arrivare, e più passano i giorni più cresce il timore che possa verificarsi un'altra situazione come Donnarumma o Calhanoglu.

Il centrocampista ivoriano sembrava aver blindato il suo futuro con le sue parole mentre era alle Olimpiadi con la Costa d'Avorio, affermando: "Sono orgoglioso di aver scelto il Milan e non è mia intenzione andarmene. In realtà, voglio restare per sempre. Quando torno dalle Olimpiadi sistemerò tutto. Non ci saranno problemi, mantengo sempre la parola data. La società ha sempre saputo che la mia volontà è quella di restare in rossonero".

Sono parole che, dopo diverse settimane, non sono state ancora seguite dai fatti. Il giocatore - secondo quanto trapelato - avrebbe rifiutato l'ultima offerta del Milan di un prolungamento quinquennale a 6,5 ​​milioni netti a stagione, quindi un totale di 32,5 milioni spalmati in cinque stagioni.

Difficile che il Milan alzi questa offerta, quindi il rischio di perdere un altro giocatore a parametro zero esiste.

Verso Milan-Lazio, forse Kessie partirà dalla panchina

Domenica 12 settembre contro la Lazio, Kessie tornerà in campo dopo aver saltato le prime due partite della stagione per infortunio, e sarà molto interessante vedere come reagiranno i tifosi quando verrà chiamato il suo nome.

L'allenatore Stefano Pioli potrebbe gettare nella mischia il neo arrivato Junior Messias per quello che sarebbe il suo esordio in rossonero, o da titolare o da subentrante.

Non solo, saranno convocati anche Pietro Pellegri e Tiemoue Bakayoko, quindi potrebbe esserci un terzetto di esordi per il Milan. A centrocampo la coppia centrale sarà probabilmente composta da Sandro Tonali e Ismael Bennacer. Questa è ovviamente una conseguenza del fatto che Franck Kessie non è ancora tornato al 100% delle sue condizioni e non dovrebbe partire dall'inizio. Il probabile esordio stagionale dal primo minuto per Kessie dovrebbe avvenire nella partita di Champions League contro il Liverpool.