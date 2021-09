La Champions League, martedì 14 e mercoledì 15 settembre, è tornata a far compagnia a milioni di tifosi. Osservando i risultati della prima giornata della fase a gironi, si prospetta una nuova stagione avvincente, entusiasmante ed equilibrata, con protagoniste anche le squadre italiane, che nella prima giornata hanno però faticato. Il Milan è stato sconfitto dal Liverpool, mentre l'Inter ha perso contro il Real Madrid. Vittoria della Juventus contro il Malmo.

Martedì sera

Siviglia e Salisburgo hanno aperto le danze con una partita povera di emozioni e colpi di scena, che non ha visto nessuna squadra prevalere sull'altra.

Alla fine è maturato un pari grazie a due rigori, entrambi nel primo tempo, uno trasformato da Rakitiç per la squadra spagnola e l'altro da Suçič per i tedeschi. Il Manchester Utd è stato protagonista del primo colpo di scena, che ha visto la squadra inglese perdere per 2-1 dopo essere andata in vantaggio al 16° minuto grazie a un gol di Ronaldo che, dopo sole due partite con la sua nuova squadra, è già andato a segno tre volte.

La sconfitta contro lo Young Boys ha messo in discussione una di quelle squadre che dovrebbe rientrare tra le favorite per la vittoria finale. La partita Lilla- Wolfsburg si è conclusa senza gol a differenza del big match tra Bayern Monaco e Barcellona, che ha visto trionfare i bavaresi per 3-0.

Una partita segnata dal solito apporto di Lewandowski, autore di una doppietta. La Juve ha vinto 3-0 grazie ai gol di Morata, Dybala e Alex Sandro e ha ritrovato il successo dopo un inizio di campionato non troppo convincente.

L'altra Italiana in campo nel martedì sera è stata l'Atalanta, protagonista di una buona gara contro il Villarreal.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dopo essere andata in vantaggio al 6' minuto, la Dea è andata sotto 2-1 riuscendo poi a recuperare grazie a un gol di Gosens all'83', in un finale che avrebbe dovuto premiare la squadra di Bergamo con i tre punti per la super prestazione fornita. Il Chelsea vince e convince, continuando la striscia positiva, giocando un calcio spettacolare, biglietto da visita della squadra londinese che sotto la guida di Tuchel si è dimostrata la formazione da battere in questa Champions League.

La firma sul gol al 69' è dell'ex Inter, Romelu Lukaku. L'ultima partita ha visto scendere in campo Dinamo Kiev e Benfica in uno scontro senza vincitori: 0-0.

Mercoledì sera

Nel secondo giorno di Champions League si è assistito, tra le altre, alla partita del Borussia Dortmund. La squadra tedesca ha trionfato contro il Besiktas per 2-1 grazie ai gol di Bellingham, classe 2003, e Haaland. Lo Sheriff ha sconfitto a sorpresa lo Schakhtar Donetsk per 2-0. Le Italiane in campo mercoledì sera erano Milan e Inter, rispettivamente avversarie di Liverpool e Real Madrid, due delle protagoniste assolute negli ultimi anni in campo europeo. A San Siro l'Inter perde per un gol all'89° minuto di Rodrygo su assist di Camavinga, in una partita equilibrata poteva finire con un pareggio.

Il Milan invece è stato protagonista di una prestazione superlativa in una partita dal coefficiente di difficoltà altissimo. Giocare per la prima volta in Champions dopo tanti anni e farlo con una squadra decisamente giovane, ad Anfield, uno degli stadi più calorosi del mondo, non era insomma facile. Nonostante la sconfitta finale, i rossoneri hanno dimostrato di rimanere sempre in partita e infatti alla fine del primo tempo erano davanti per 2-1.

Il Liverpool grazie ai suoi campioni è riuscito a trovare il pareggio, grazie a un gol di Salah per poi passare in vantaggio al 69' grazie a un gol da cineteca del capitano Henderson, da fuori area su una palla vagante scaturita dal calcio d'angolo.

Il Psg ha deluso le aspettative pareggiando 1-1 contro il Club Brugge, fornendo una prestazione sottotono, che ha visto i Parigini creare poche occasioni. Atletico Madrid-Porto è stata l'ultima partita senza gol che si è conclusa con un pareggio.

La prima giornata di Champions League si è conclusa con due partite degne di questo torneo e ricche di gol. L'Ajax ha superato fuori casa lo Sporting Lisbona per 5-1, grazie a una rosa giovane e ricca di talenti. Il Man. City ha schiacciato 6-3 il Lipsia, squadra tra l'altro da alta classifica nella Bundesliga. I sedici tiri in porta della squadra inglese testimoniano una prestazione autorevole premiata dai tre punti e il primo posto nel girone.