La Juventus riprenderà in questi giorni gli allenamenti in attesa della sfida di campionato contro il Napoli prevista il 12 settembre. Allegri lavorerà a ranghi ridotti considerando che sono 15 i giocatori della rosa bianconera convocati dalle rispettive nazionali. La sconfitta subita contro l'Empoli nella seconda giornata di campionato rimane ancora uno degli argomenti più chiacchierati dai giornali sportivi. Tante le critiche ricevute dai giocatori, alcuni addetti ai lavori però non hanno risparmiato neanche Massimiliano Allegri, che a parer loro ha schierato una formazione discutibile contro i toscani.

Argomento di dibattito è stata la posizione di Danilo, il brasiliano è un terzino destro ma contro l'Empoli ha giocato mediano davanti alla difesa. A criticare Allegri è stato anche Tony Damascelli. Il giornalista sportivo ha sottolineato che se nella partita contro l'Udinese la colpa del pareggio è stata di Szczesny, la sconfitta contro l'Empoli vede come responsabile al 90% il tecnico toscano.

Tony Damascelli critica Allegri dopo la sconfitta della Juventus contro l'Empoli

"La confusione alla Juventus regna sovrana. Danilo a centrocampo? A volte i tecnici vogliono fare i fenomeni, ma poi la paghi: il calcio non lo inventi così". Queste le dichiarazioni di Tony Damascelli in riferimento alla scelta tecnica di Allegri di schierare come mediano davanti alla difesa il brasiliano Danilo.

Secondo il giornalista sportivo alla Juventus mancano i leader, l'addio di Cristiano Ronaldo infatti pesa non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello della leadership. E a proposito di leader, Damascelli ha aggiunto: "Non mi dite Dybala per favore... Bentancur arriverà a 33 anni e diremo ancora che è una promessa".

Il giornalista sportivo non ha risparmiato neanche Rabiot aggiungendo: "Il francese assiste sul gol dell'Empoli, è ad un centimetro da quello che segna".

La Juventus sfiderà Napoli, Malmoe e Milan nelle prossime partite

La Juventus intanto è attesa da un calendario molto impegnativo a settembre. Come dicevamo nella terza giornata di campionato ci sarà la sfida allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli.

I bianconeri potrebbero non avere a disposizione i sei giocatori impegnati con le nazionali in America. Ci si riferisce a Danilo, Alex Sandro, Dybala, Cuadrado, Bentancur e McKennie. Gran parte di loro giocheranno il 10 settembre mentre la partita contro il Napoli è prevista il 12 settembre. Qualche giorno dopo ci sarà la sfida contro il Malmoe in Champions League, poi il Milan in campionato. Seguono i match contro lo Spezia, la Sampdoria e il Chelsea.