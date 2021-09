Il Real Madrid negli ultimi giorni di mercato ha provato ad acquistare Kylian Mbappè dal Paris Saint Germain. L'offerta di circa 170 milioni di euro presentata ai francesi non è stata però ritenuta adeguata, di conseguenza il nazionale francese è rimasto in Francia e potrebbe lasciare il Psg a parametro zero a giugno 2022. Il suo approdo in Spagna, quindi, sarebbe solo posticipato di una stagione. Il Real Madrid nelle ultime ore di mercato si è regalato però anche un acquisto importante per il centrocampo. Infatti è arrivato dal Rennes il centrocampista 19enne Eduardo Camavinga, considerato uno dei migliori giovani del calcio europeo.

Anche lui in scadenza di contratto a giugno 2022, è stato acquistato per circa 30 milioni di euro. Un prezzo vantaggioso in considerazione del valore del giocatore e della sua possibilità di migliorare nelle prossime stagioni. In questo inizio di stagione al Real Madrid, però, Camavinga è partito dalla panchina, con il tecnico Carlo Ancelotti che gli ha preferito giocatori d'esperienza come Kroos, Casemiro, Valverde, Modric, Isco e Ceballos. Considerando tale abbondanza a centrocampo, il rischio per il giovane francese è di raccogliere poco minutaggio. Per questo, secondo la stampa francese, potrebbe chiedere la cessione durante il Calciomercato invernale.

Eduardo Camavinga potrebbe lasciare il Real Madrid a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dai giornali sportivi spagnoli, il centrocampista Eduardo Camavinga potrebbe lasciare il Real Madrid durante il calciomercato invernale. Arrivato a fine mercato estivo, il francese vorrebbe giocare titolare anche perché rischia di perdere il posto nella nazionale francese.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Se in questa prima parte della stagione non raccoglierà minutaggio, potrebbe quindi lasciare la società spagnola. Camavinga piacerebbe al Paris Saint Germain e alla Juventus. Potrebbe essere la contropartita tecnica per arrivare a Mbappé già a gennaio. Si parla però anche di un interesse concreto della Juventus, alla ricerca di un rinforzo di qualità per il centrocampo.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un centrocampista di qualità per la prossima stagione. L'indiscrezione di mercato riguardante il possibile approdo di Camavinga in bianconero non trova riscontro fra i giornali sportivi italiani, anche perché il francese costa molto. Ha un prezzo minore Aurelien Tchouameni, centrocampista del Monaco protagonista di recente nella nazionale francese del commissario tecnico Didier Deschamps. Altro giocatore seguito dalla società bianconera è Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia, in scadenza di contratto a giugno 2022 con la società francese.