La Juventus, in questi giorni, si dovrà lasciare alle spalle la vittoria in Champions League contro il Malmoe per pensare alla partita contro il Milan. Questa sfida per i bianconeri sarà molto importante perché l'obiettivo è quello di tornare a vincere in campionato. Per la gara contro il Milan, Massimiliano Allegri si affiderà soprattutto alla fantasia di Paulo Dybala. Il numero 10 juventino, contro il Malmoe, è tornato al gol in Champions League e questo gli darà sicuramente fiducia anche in campionato. Dybala, dopo la partita contro gli svedesi, ha parlato del rinnovo di contratto con la Juventus: "C'è volontà da parte di tutti.

Credo che in settimana ci sarà un'altra riunione". Dunque, si aspetta la fumata bianca, ma la volontà sia del giocatore che della società sembra essere quella di andare avanti insieme.

Dybala al centro della Juventus

La Juventus, in questi mesi, ha deciso di rimettere Paulo Dybala al centro del suo progetto. Infatti, con il rientro di Massimiliano Allegri il numero 10 juventino si è ripreso la scena e punta ad essere protagonista in questa stagione. Dybala ha già segnato sia in campionato che in Champions. L'argentino, però, ha spiegato che ha bisogno di riposarsi un po': "Ora abbiamo bisogno di giorni in più per riposare e per cercare di star bene per domenica". Dunque, in questi giorni, la Juventus avrà bisogno di ricaricare le batterie per arrivare al meglio alla partita contro il Milan.

In ogni caso, la gara di Champions League ha dato buone risposte a Massimiliano Allegri che può guardare al futuro con maggiore fiducia. Infatti, giocatori come Alex Sandro, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Juan Cuadrado, Danilo e Rodrigo Bentancur hanno dato ottime risposte e tutti loro dovrebbero essere in campo contro i rossoneri.

Ma la speranza della Juventus è quella di recuperare Federico Chiesa e Federico Bernardeschi.

Contro il Milan si rivedrà Chiellini

La Juventus, nel match contro il Milan, dovrebbe ritrovare Federico Chiesa. Il numero 22 juventino è rimasto a Torino per riprendersi dal problema muscolare accusato in nazionale, ma c'è ottimismo per il suo recupero.

Poi spetterà a Massimiliano Allegri decidere se farlo partire dall'inizio oppure no. Mentre in difesa dovrebbe rivedersi Giorgio Chiellini che contro il Malmoe ha riposato. Accanto a lui ci sarà uno fra Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt. Entrambi in Champions League hanno giocato un'ottima e il numero 19 bianconeri ha sfoderato dei lanci di pregevole fattura con i quali ha messo in porta gli attaccanti juventini. Dunque, per Allegri non sarà facile decidere chi tra Bonucci e De Ligt d'ora rifiatare contro il Milan.