La Juventus è attivissima sul fronte mercato. La società bianconera sta lavorando sotto traccia e starebbe monitorando diverse situazioni di mercato, con l'obiettivo di puntellare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

I bianconeri stanno osservando con grande attenzione la vicenda riguardante Antonio Rudiger, centrale difensivo tedesco in forza al Chelsea, che però è in scadenza di contratto a giugno 2022, visto che non ha ancora rinnovato con il club inglese, che ha conquistato la Champions nella passata stagione.

Assieme alla Juventus, anche il Bayern Monaco starebbe monitorando con interesse la vicenda, visto che le due società sono maestre in questo tipo di operazioni e valutano l'ex centrale della Roma un'ottima pedina per il pacchetto arretrato.

L'interesse dei bavaresi è stato confermato in parte anche dal tecnico Julian Nagelsmann che ha dichiarato: "Non parlo mai di altri calciatori, ma in questo occasione per questo riguarda Rudiger, posso parlarne da tifoso. Tuchel ha svolto un grande lavoro, è stato bravissimo; Rudiger in questi anni è cresciuto tantissimo".

Anche lo stesso Rudiger ha espresso le proprie considerazioni in merito al suo mancato rinnovo con la società inglese, dichiarando: "E' la decisione più importante della mia carriera, per adesso non ho parlato con nessun club che non sia il Chelsea".

Aspettando la risposta di Rudiger, la Juventus rimane attenta alle possibili evoluzioni.

Juve, Tchouameni prima opzione per il centrocampo

L'interesse per il centrale del Chelsea non è l'unica possibile trattativa in casa bianconera. Infatti, uno dei tasselli fondamentali è quello legato al centrocampista, con la società bianconera che si sta già muovendo per questa sessione invernale per regalare a Max Allegri un calciatore da affiancare a Manuel Locatelli, che nell'ultimo turno di Serie A ha sfoderato una grande prestazione con assist e gol contro la Sampdoria.

Il primo nome sulla lista è quello di Aurelien Tchouanemi, promettente centrocampista francese in forza al Monaco. I bianconeri ci avevano già provato nella sessione estiva ma l'affare non si è concretizzato in maniera positiva. La Vecchia Signora ci potrebbe riprovare anche a gennaio, con l'obiettivo di anticipare i top club europei (in particolare proprio il Chelsea) e rinforzare con un acquisto importante la mediana a disposizione di Allegri.

Infine, secondo le ultime indiscrezioni, la società bianconera sta verificando anche le situazioni riguardanti Asensio e Isco, ormai fuori dal progetto del Real targato Ancelotti e che potrebbero costituire un'opzione per la trequarti bianconera.