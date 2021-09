La Juventus è attesa da un mese di settembre molto impegnativo. L'inizio non è stato dei migliori considerando le sconfitte contro Napoli ed Empoli. Sarà importante iniziare a raccogliere punti soprattutto in campionato, considerando che in tre partite ne arrivato solo uno con il pareggio della Dacia Arena contro l'Udinese. Ci sarà quindi molto lavoro per il tecnico Massimiliano Allegri, che deve cercare di garantire equilibrio e gioco ai bianconeri. Anche la società ha il suo da fare nelle ultime settimane, si sta dedicando alla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno 2022.

Se però si aspetteranno ancora dei mesi per discutere l'eventuale prolungamento dei contratti di De Sciglio, Bernardeschi e Perin, la società bianconera sta cercando di definire in questi giorni il rinnovo di Cuadrado e Dybala. Per il colombiano mancherebbe solo l'ufficialità, dovrebbe sottoscrivere un contratto fino a giugno 2024. Per l'argentino invece si sta trattando oramai da settimane. Sembra oramai definito il ruolo di Dybala nella Juventus, dovrebbe diventare il riferimento tecnico del presente e del futuro. E come tale il giocatore vorrebbe un ingaggio adeguato al suo ruolo che avrebbe nella Juventus.

Il rinnovo di Dybala sarebbe solo una questione economica

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato sarebbe stato definito il ruolo di Dybala nella Juventus del presente e del futuro.

L'argentino sarà il riferimento tecnico e commerciale dei bianconeri. Vorrebbe però un ingaggio adeguato, in questo momento quindi il prolungamento di contratto passa dalla volontà della Juventus di offrirgli un ingaggio da grande giocatore. La società bianconera avrebbe offerto circa 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'argentino vorrebbe guadagnare 10 milioni di euro netti a stagione più 2 di bonus. L'argentino in questo modo avrebbe garantito lo stesso ingaggio che attualmente percepisce alla Juventus il difensore Matthijs De Ligt. Rimane però la differenza che con l'olandese la società bianconera usufruì nel 2019 del Decreto Crescita.

Tale disposizione governativa garantisce alle società italiane una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Il mercato della Juventus

La punta argentina Paulo Dybala dovrebbe essere parte integrante della Juventus anche le prossime stagioni. Insieme a lui dovrebbero esserci Kaio Jorge e Moise Kean, acquisti del recente calciomercato estivo. Incerta invece la conferma di Morata per la prossima stagione, il suo acquisto a titolo definitivo costerebbe infatti circa 35 milioni di euro. La Juventus valuta diverse punte per la prossima stagione. Potrebbe arrivare Dembélé a parametro zero dal Barcellona e Dusan Vlahovic della Fiorentina, che piace a diverse società.