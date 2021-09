La Juventus negli ultimi anni ha avuto in rosa giocatori affermati, che hanno dimostrato nella loro carriera professionale di saper vincere in tante società. Basti pensare a Evra, Pogba, Mandzukic, Higuain, Matuidi e Khedira. Proprio il tedesco dal 2015 al 2021 è stato uno dei riferimenti del centrocampo bianconero, in particolar modo nella prima esperienza professionale di Allegri alla Juventus. In una recente intervista ha parlato di diversi argomenti, fra questi anche del suo rapporto professionale e umano con il tecnico toscano. Ha dichiarato: "Allegri però è il miglior uomo che abbia conosciuto nel calcio.

Avevo feeling con lui anche quando il mio italiano era un disastro: questione di istinto". Tutt'altro rapporto invece Sami Khedira lo ha avuto con Sarri, anche se il tecnico fiorentino lo ha fatto sempre giocare quando stava bene ed è una persona onesta. Ha poi parlato anche di alcuni suoi ex compagni in bianconero, in particolar modo di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. E proprio sull'argentino Sami Khedira ha rivelato che è un giocatore di talento ma che ha bisogno di chi lo ''protegge'' in campo per rendere al meglio.

Sami Khedira su CR7 e Paulo Dybala

"Cristiano Ronaldo è il compagno più forte mai avuto, ha tutto, spesso la squadra gioca male e lui risolve". Queste le dichiarazioni di Khedira in riferimento alla punta portoghese, compagno di squadra del centrocampista sia al Real Madrid che alla Juventus.

Secondo l'ex bianconero, Cristiano Ronaldo ha un grande ego, non è il migliore a difendere ma ti fa vincere". Ha poi parlato di Dybala, sottolineando: "Paulo ha bisogno di un bodyguard sul campo che lo faccia rendere". Secondo l'ex centrocampista, l'argentino è stato condizionato da troppi infortuni muscolari e da situazioni extra-campo che non lo hanno fatto rendere al meglio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ha poi sottolineato di averlo visto migliorato negli ultimi tempi e che sta curando molto il suo fisico. Infine, Khedira ha aggiunto che l'argentino ha un talento unico ma si responsabilizza troppo e questo non lo aiuta. Khedira ha ricordato l'episodio della finale di Champions League nel 2017 contro il Real Madrid, in cui era evidente che l'argentino sentisse troppa responsabilità.

Sami Khedira sul rigore assegnato al Real Madrid contro la Juventus nel 2018

L'ex centrocampista Sami Khedira ha voluto parlare anche del famoso rigore assegnato dall'arbitro Oliver in Real Madrid-Juventus del 2018 nei quarti di finale di Champions League. Una decisione quella dell'inglese che scatenò la reazione di diversi giocatori bianconeri, fra cui anche quella di Buffon che venne espulso. A tal riguardo Khedira ha aggiunto: "Quel rigore è stato assurdo, se sei un arbitro non puoi decidere una partita, devi lasciare andare ai supplementari e lasciare decidere il match ai grandi giocatori".