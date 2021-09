La prima giornata di Champions League era molto attesa dagli amanti del calcio. Cristiano Ronaldo dopo più di dieci anni è ritornato protagonista con il Manchester United, segnando un gol inutile però per il risultato (lo Young Boys ha combattuto gli inglesi per 2 a 1). Messi invece ha giocato la sua prima partita europea con il Paris Saint Germain ma l'intesa con Neymar ancora deve essere migliorata. l match contro il Bruges è finito 1 a 1, per il Psg il gol è stato segnato da Herrera. Durante la partita il tecnico Pochettino è stato costretto a sostituire Mbappé per infortunio con la punta Mauro Icardi.

Gran parte degli addetti ai lavori hanno notato l'intesa difficile sul campo fra l'argentino, Messi e Neymar. L'arrivo dell'ex Barcellona al Paris Saint Germain non è evidentemente Icardi, che potrebbe raccogliere meno minutaggio rispetto alla scorsa stagione. Inoltre il rapporto fra i due argentini non sarebbe l'ideale non solo dal punto di vista calcistico ma anche umano. Una situazione che potrebbe portare alla partenza di Icardi durante il Calciomercato invernale. La Juventus potrebbe valutare un eventuale acquisto della punta, soprattutto se la società francese decidesse di cederlo a prezzo agevolato.

Il match di Champions League contro il Bruges ha alimentato ulteriormente tale indiscrezione non solo perché Icardi è oramai considerato una riserva dopo l'arrivo di Messi. Gli argentini hanno avuto modo di giocare insieme durante la partita ma si è notata una difficile intesa fra i due sia dal punto di vista calcistico ed umano.

Per questo Icardi potrebbe decidere di lasciare la Francia a gennaio. La Juventus potrebbe presentare un'offerta al Paris Saint Germain per il giocatore. Si era parlato di un possibile approdo di Icardi in bianconero già durante il calciomercato estivo. Se però dovesse continuare a fare panchina potrebbe lasciare la Francia a prezzo agevolato.

La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro ma il Paris Saint Germain potrebbe cederlo anche in prestito con riscatto dilazionato nelle stagioni.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando su altri giocatori per rinforzare il settore avanzato. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, punta della Fiorentina in scadenza di contratto a giugno 2023. Anche in questa stagione sta dimostrando di essere una punta importante, avendo già segnato tre gol in altre partite. Di certo non sarà semplice acquistarlo considerando che molte società sono interessate al giocatore toscano .