La Juventus ha iniziato la stagione non nella maniera ideale dal punto di vista del gioco e dei risultati. Il pareggio contro l'Udinese e soprattutto la sconfitta contro l'Empoli all'Allianz Stadium pesano in maniera evidente sui bianconeri, che in questa stagione hanno iniziato un nuovo progetto sportivo con Massimiliano Allegri. Fra i giocatori più criticati spicca sicuramente il portiere Szczesny, che arriva da una stagione 2020-2021 non ideale in cui ha commesso diversi errori decisivi. Basti ricordare gli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, nel gol di punizione subito da 30 metri nei supplementari in cui avrebbe potuto fare molto meglio.

L'inizio della stagione 2021-2022 è stato caratterizzato da due errori decisivi per il pareggio finale dell'Udinese per 2 a 2. C'è però fiducia nel nazionale della Polonia, come ribadito recentemente anche dal direttore sportivo bianconero Federico Cherubini. Molto però dipenderà dalle prestazioni che offrirà il portiere. Se dovesse continuare a deludere non è da escludere la possibilità di una sua cessione la prossima stagione.

Possibile scambio di mercato Szczesny-De Gea

Fra le possibili destinazioni di Szczesny ci sarebbe il Manchester United. Da tempo si parla di un interesse concreto della società inglese per il nazionale della Polonia. Considerando l'ottimo rapporto professionale fra il Manchester United e la Juventus, potrebbe iniziare una trattativa di mercato.

Calciomercatoweb riporta di un possibile scambio che porterebbe Szczesny in Inghilterra e David De Gea alla Torino. Una trattativa di mercato che potrebbe essere gradita ad entrambe le società, anche perché per caratteristiche tecniche e fisiche il nazionale della Polonia è un giocatore ideale per il campionato inglese. Lo stesso non si può dire dello spagnolo, meno prestante fisicamente.

I prossimi mesi saranno decisivi per capire se questo scambio di mercato potrebbe concretizzarsi. Di certo Szczesny ha un contratto fino a giugno 2024 con la Juventus e il suo futuro professionale in bianconero dipenderà dalle prestazioni che offrirà in questa stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il settore avanzato in vista della prossima stagione.

Si parla di un interesse concreto per Mauro Icardi, punta del Paris Saint Germain valutato circa 35 milioni di euro dalla società francese. Costa invece 70 milioni di euro Dusan Vlahovic, punta della Fiorentina in scadenza di contratto a giugno 2023. Il nazionale serbo se dovesse confermarsi anche in questa stagione potrebbe incrementare il suo prezzo di mercato. Fra l'altro si parla di un suo possibile prolungamento di contratto fino a giugno 2026 con la Fiorentina con un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione e inserimento di una clausola rescissoria da 80 milioni di euro.