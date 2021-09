La Juventus dopo quattro giornate di campionato si trova in piena zona retrocessione e il pareggio contro il Milan ha portato i bianconeri a due punti. Dopo un primo tempo giocato discretamente dai bianconeri e che ha portato al gol di vantaggio di Morata, i giocatori di Massimiliano Allegri sono calati in maniera evidente dal punto di vista fisico e dell'attenzione. Il gol del pareggio del Milan è arrivato a 20 minuti di fine, con i bianconeri che hanno rischiato anche la beffa finale con Kalulu vicino al gol del 2 a 1. Il tecnico Massimiliano Allegri a fine partita ha fatto autocritica sottolineando di aver sbagliato i cambi .

Evidentemente il toscano si rischia molto di più dai giocatori che sono entrati nel secondo tempo.

A parlare della situazione della Juventus è stato il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni , che ha dichiarato: "A Torino si parla da settimane di ricostruzione, non più di scudetto". Il giornalista ha poi aggiunto: "Il rinnovamento effettuato dalla società bianconera, che dovrebbe essere previsto, è reso ancora più difficile un mercato al risparmio forzato e dalla perdita quasi fuori tempo massimo di Cristiano Ronaldo ". Per questo secondo Zazzaroni la Juventus è indebolita in maniera evidente rispetto alla scorsa stagione.

Il giornalista Zazzaroni sulle decisioni di mercato della Juve

Il giornalista sportivo ha parlato anche di alcune decisioni di mercato intraprese dalla Juventus.

Secondo Ivan Zazzaroni infatti non sono stati acquistati quei giocatori che aveva chiesto Massimiliano Allegri. Secondo il giornalista sportivo infatti il tecnico toscano non voleva una punta come Kean ma un centrocampista bravo a giocare davanti alla difesa ed in grado di garantire equilibrio ai bianconeri. A tal riguardo ha dichiarato: "Allegri non aveva chiesto una punta ma un centrocampista con caratteristiche particolari.

Mi riferisco ad Axel Witsel, utilizzato nel Borussia Dortmund non solo come mediano ma anche come difensore centrale". Inoltre pesa molto sulle spalle di Kean il fatto che sia arrivato come sostituto di Cristiano Ronaldo. Secondo Zazzaroni l'unico alleato di Massimiliano Allegri in questo momento può essere il tempo ma bisogna considerare però che abitualmente la Juventus non te ne concede molto proprio per la sua storia vincente.

Le partite della Juventus

La Juventus è attesa dalla partita contro lo Spezia mercoledì 22 settembre, poi la partita contro la Sampdoria domenica 26 settembre alle ore 12:30. Successivamente all'Allianz Stadium di Torino la Juventus sfiderà in Champions League contro il Chelsea, infine il derby di Torino prima della pausa per le nazionali.