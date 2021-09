Il trasferimento di Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United rimane ancora uno degli argomenti più chiacchierati dai giornali sportivi. Le difficoltà realizzative dei bianconeri si sono evidenziate anche nel match contro la Sampdoria, quando nei primi venti minuti come dichiarato anche da Allegri nel post partita la Juventus avrebbe potuto segnare almeno tre gol. L'esperienza professionale al Manchester United per il portoghese si sta rivelando ideale, almeno dal punto di vista individuale. Tre partite ed altrettanti gol nel campionato inglese e una partita ed un gol in Champions League.

Il suo contributo quindi è ottimale, anche se il Manchester United sta avendo delle difficoltà in questo inizio di stagione. Nella massima competizione europea ha subito una sconfitta contro lo Young Boys mentre nell'ultima giornata del campionato inglese ha perso all'Old Trafford contro l'Aston Villa. Decisivo il rigore sbagliato da Bruno Fernandes.

Proprio i tifosi dei Villans non hanno nascosto la loro gioia per la vittoria e nel post partita hanno imitato l'esultanza di Cristiano Ronaldo.

Aston Villa fans after their win at Old Trafford today… pic.twitter.com/UbjkH7xcZ3 — Football Shithousery (@FootyRustling) September 25, 2021

I sostenitori dell'Aston Villa sbeffeggiano Cristiano Ronaldo

I tifosi dell'Aston Villa nel post partita del match contro il Manchester United hanno sbeffeggiato Cristiano Ronaldo e la sua esultanza.

Evidente la gioia dei sostenitori dei Villans per il successo inaspettato contro lo United, che era primo in classifica. Con questa sconfitta infatti i giocatori di Solskjaer hanno perso il primo posto in classifica. Attualmente il Manchester United è quarto in classifica ad un punto dal Liverpool primo. Cristiano Ronaldo e compagni proveranno a riscattarsi già da mercoledì 29 settembre in Champions League, nella seconda giornata del girone sfideranno il Villareal all'Old Trafford.

L'ultimo match prima della pausa per le nazionali è previsto sabato 2 ottobre alle ore 13:30 contro l'Everton. Nelle ultime settimane Solskjaer è stato criticato per le prestazioni non ideali del Manchester United. Si è parlato di un possibile approdo nella società inglese di Antonio Conte, attualmente senza panchina e opinionista di Sky Sport per i match di Champions League.

Le sconfitte contro Young Boys e Aston Villa

L'esperienza professionale di Cristiano Ronaldo al Manchester United non sta andando come probabilmente il portoghese si aspettava. Ha sorpreso la sconfitta degli inglesi in Champions League contro lo Young Boys anche se lo United ha giocato per gran parte del match con un giocatore in meno dopo l'espulsione Wan-Bissaka. Ancora più clamorosa quella in campionato contro l'Aston Villa. Non sarà semplice vincere il campionato considerando la qualità di società come Liverpool, Manchester City e Chelsea.