La Juventus contro il Milan ha messo in evidenza un gioco discreto nel primo tempo, segnando anche un gol a inizio partita grazie a Morata. I bianconeri sono riusciti a gestire il risultato fino a 20 minuti dalla fine, quando Rebic ha segnato sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Per gli juventini vi è stato un calo evidente dal punto di vista del gioco ma anche di attenzione, come sottolineato dal tecnico Massimiliano Allegri. Il quale ha dichiarato nel post partita che probabilmente ha sbagliato nei cambi inserendo giocatori di qualità come Kean, Kulusevski e Chiesa che però non sono riusciti ad incidere come ci si aspettava.

A parlare di Juventus-Milan è stato anche Luciano Moggi. L'ex dirigente bianconero ha lanciato una frecciatina a Massimiliano Allegri per la decisione di togliere i giocatori di maggior qualità, ovvero Cuadrado e Dybala. Per Moggi infatti la Juventus ha dimostrato un miglioramento importante dal punto di vista del gioco, ma togliere giocatori come il colombiano e l'argentino potrebbe essere stato decisivo per il risultato finale.

Luciano Moggi sulle sostituzioni effettuate da Allegri in Juve-Milan

"Ci sarebbe da domandarsi perché, nella seconda parte della gara, i vari Dybala, Cuadrado, Morata, siano stati gradatamente tolti tutti dalla competizione". Queste le dichiarazioni di Moggi riguardo la decisione di sostituire i tre giocatori migliori della Juventus contro il Milan.

Togliendo il cambio dello spagnolo, resosi necessario per l'infortunio, fa discutere la scelta di sostituire il colombiano e l'argentino.

L'ex dirigente bianconero ha aggiunto: "Sorge il sospetto che non sia stato un calo della Juventus, ma piuttosto l’errore per aver tolto troppa qualità dal campo bianconero. Da parte nostra abbiamo visto un progresso della squadra".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Come detto Allegri ha ammesso di aver sbagliato i cambi nel match, sottolineando che probabilmente avrebbe fatto meglio a inserire giocatori più difensivi. Il tecnico toscano ha poi invitato tutti i suoi uomini a dare il meglio, anche perché la maglia che indossano è importante.

La Juventus è in ritardo in classifica

L'ex dirigente bianconero ha dichiarato che la crescita della Juventus dal punto di vista del gioco c'è stata.

Di conseguenza il tecnico toscano deve lavorare sulla continuità nella partita, cercando soprattutto di chiudere la partita subito. Probabilmente se la Juventus avesse segnato il secondo gol i bianconeri avrebbero potuto vincere il match.

I prossimi due mesi diranno se i giocatori di Allegri potranno ritornare nei primi posti nella classifica, dove attualmente hanno solo due punti.