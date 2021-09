Il Napoli di Aurelio De Laurentiis lavora sul fronte rinnovi. La società partenopea, dopo la chiusura del Calciomercato, è al lavoro per blindare i suoi gioielli, cosi da non perdere il grande potenziale della rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti.

Fondamentale è in particolare il nodo legato al rinnovo del capitano partenopeo, Lorenzo Insigne che va in scadenza di contratto a giugno 2022.

Secondo le ultime indiscrezioni, nelle ultime settimane le parti stanno cercando un riavvicinamento e sono pronte a trattare sulla parte economica.

La distanza c'è, ma rispetto all'inizio del campionato, le percentuali di una possibile permanenza del "Magnifico" sarebbero aumentate. Il numero 24 azzurro chiede una cifra attorno ai 6 milioni di euro, mentre il presidente azzurro non si vorrebbe muovere dalla proposta di 4/4,5 milioni.

Resta sullo sfondo l'Inter: in caso di mancato rinnovo la società nerazzurra potrebbe fare un'offerta per Insigne, per puntellare in maniera importante il reparto offensivo, già composto da tre giocatori di altissimo livello come Lautaro, Dzeko e Correa.

La vicenda Insigne è insomma ancora tutta da scrivere.

Napoli, tra campionato ed Europa League

Dopo il grande inizio di campionato dell'undici di Spalletti, che ha conquistato 9 punti grazie alle tre vittorie consecutive contro Venezia, Udinese e Juventus, la formazione partenopea si prepara all'esordio in Europa League, in programma questa sera 16 settembre contro il Leicester di Rodgers, che ha già conquistato un trofeo in questa stagione (la Community Shield) ed è una delle candidate alla vittoria finale della competizione.

Per quanto riguarda le formazioni, dopo il trauma contusivo al ginocchio, Insigne dovrebbe partire titolare nel 4-3-3 di Spalletti: Ospina in porta; difesa a quattro formata da Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly e Juan Jesus che dovrebbe esordire dal primo minuto vista l'indisponibilità di Mario Rui. A centrocampo, conferma per Anguissa, sostenuto da Fabian ed Elmas, mentre in attacco possibile staffetta Osimhen-Petagna, con ai lati Insigne e Lozano; in caso di partenza dalla panchina del "Magnifico" ci sarà spazio ad Ounas, che tanto bene ha fatto in questo primo scorcio di stagione.

l'Europa League è una competizione molto affascinante, come ha rimarcato Spalletti in conferenza stampa: "Il Leicester è una squadra completa, con tanti uomini di qualità e Vardy è un grande bomber. La cosa fondamentale è essere credibili in ogni competizione. L'Europa è affascinante e stimolante".