La Juventus a gennaio 2021 ha definito l'acquisto del centrocampista Nicolò Rovella. Un investimento importante quello effettuato dalla società bianconera, che per concludere l'acquisto ha inserito anche due giovani da lasciare andare al Genoa. Ci si riferisce in particolar modo al centrocampista Manolo Portanova e alla punta Elia Petrelli. Il nazionale Under 21 italiano rimarrà in prestito al Genoa fino a giugno 2022 per permettergli di crescere dal punto di vista professionale e umano. Già in questo inizio stagione Rovella ha messo in evidenza tutte le sue qualità con i liguri.

In una recente intervista, il calciatore ha voluto parlare anche del suo passato, sottolineando come da piccolo era solito andare a San Siro a vedere le partite dell'Inter. Il suo modello era Wesley Sneijder, uno dei protagonisti dei nerazzurri nel 2010 nel Triplete. Con il tempo però il modello è cambiato e attualmente il riferimento di Nicolò Rovella è Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint Germain e campione d'Europa con la nazionale italiana. Sul giocatore ex Pescara ha dichiarato: "Secondo me è uno dei tre centrocampisti più forti che ci sono al mondo in questo momento. Ha tutto e sa fare tutto". Il nazionale Under 21 italiano ha aggiunto che ciò che si vede di più nel gioco di Verratti è il grande controllo di palla.

Nicolò Rovella sulla Nazionale

Il centrocampista del Genoa Nicolò Rovella ha parlato anche di Nazionale, sottolineando che in questo momento non pensa alla possibilità di diventare parte integrante della rappresentativa allenata dal commissario tecnico Roberto Mancini. Il nazionale Under 21 italiano ha dichiarato: "Ma come posso sperare di andare al Mondiale?

Ho 19 anni, c'è tempo, tutto è iniziato appena adesso, devo dimostrare ancora tante cose". In merito invece alla sua esperienza professionale al Genoa ha sottolineato: "Se non sono in una società di prima fascia è perché non me lo merito". Rovella ha poi aggiunto che continuerà a lavorare e quando arriverà il momento si farà trovare pronto, sia per la Nazionale che per la Juventus.

Nicolò Rovella giocherà con la Juventus da giugno 2022

Il centrocampista Nicolò Rovella giocherà in prestito al Genoa fino a giugno 2022. Successivamente diventerà un giocatore della Juventus e sarà probabilmente parte integrante della rosa bianconera. La crescita avuta negli ultimi mesi dal 19enne è stata evidente e alla lunga potrebbe diventare il mediano davanti alla difesa ideale del tecnico Massimiliano Allegri. In tre partite di campionato, Rovella ha giocato titolare nel Genoa senza mai essere sostituito. Ha anche realizzato un assist decisivo. Sei le presenze fino ad adesso con la Nazionale Under 21 italiana.