Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La società bianconera, in particolare, sta cercando di acquistare un centrocampista di qualità, considerato il fatto che il reparto mediano del club bianconero non ha certamente brillato negli ultimi anni. La Juventus ha messo nel mirino da tempo Ryan Gravenberch, forte centrocampista che milita nelle fila dell'Ajax, considerato dagli esperti uno dei migliori giovani talenti del calcio mondiale. Nelle ultime ore, però, si è tornati nuovamente a parlare del possibile ritorno a Torino di Paul Pogba.

Mercato Juventus, possibile il ritorno di Paul Pogba del Manchester United

Stando alle ultime notizie trapelate e riportate dal quotidiano spagnolo As, la Juventus starebbe cercando di mettere le mani su Paul Pogba, centrocampista classe 1993 che milita nelle fila del Manchester United e della nazionale francese. Secondo il giornale iberico, la Juventus sarebbe in continuo contatto con il procuratore del nazionale francese, Mino Raiola. L'agente avrebbe deciso di sospendere le trattative per il rinnovo del contratto del suo assistito con il Manchester United. La Juventus, dunque, sta monitorando con grandissima attenzione la situazione e spera di prelevare il giocatore a parametro zero nella prossima sessione di calciomercato estivo.

Sul fortissimo centrocampista, comunque, ci sarebbero alcuni top club del calcio europeo, soprattutto il Real Madrid. Pogba sarebbe infatti un vero e proprio pallino del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, che lo seguirebbe da anni. La Juventus ha però il vantaggio che Pogba conosce molto bene l'ambiente bianconero, al quale è rimasto molto attaccato.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, fari puntati su Dani Ceballos del Real Madrid

Un altro nome molto caldo per il reparto mediano del club bianconero è Dani Ceballos. Stando a quanto riporta il giornale spagnolo Fichajes.net, il talento classe 1996 del Real Madrid e della nazionale iberica potrebbe arrivare in bianconero già nella prossima sessione di calciomercato invernale.

Su di lui, però, non ci sarebbe solo la Juventus in quanto anche la Roma, avrebbe messo gli occhi sul talentuoso centrocampista spagnolo. Il tecnico del club giallorosso, José Mourinho, avrebbe chiesto dei rinforzi di qualità dopo la sorprendente sconfitta della Roma contro i norvegesi del Bodo Glimt. Si prospetta dunque un derby di mercato tutto italiano per il giocatore del Real Madrid.