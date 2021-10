Il Milan blinda Simon Kjaer. Il centrale della Danimarca ha firmato il rinnovo contrattuale fino al 2024. Un rinnovo che rimarca l'importanza di Kjaer nel nuovo progetto targato Stefano Pioli.

Il difensore danese ha prolungato il contratto che scadeva nel prossimo giugno, fino al 2024. Una scelta giusta da parte della dirigenza del Diavolo, che ha tutte le intenzioni di fare ancora affidamento sul 32enne capitano della Danimarca, che con la maglia rossonera ha collezionato 66 presenze e siglato una rete in Europa League contro il Manchester United.

Molto contento e soddisfatto il difensore rossonero che su Instagram ha rimarcato la sua volontà di continuare l'esperienza a Milano, e soprattutto di vincere qualcosa d'importante con la maglia rossonera: "Sono molto orgoglioso di restare qui, vogliamo vincere qualcosa e faremo di tutto per riuscirci".

Kjaer è il secondo giocatore del Milan che rinnova nel giro di una settimana: infatti, anche Alex Salaemakers aveva rinnova con il club rossonero, rinnovi che rimarcano la volontà della società di Via Turati di continuare sulla strada tracciata e dare così continuità al progetto.

In ballo in casa Milan ci sono altri rinnovi come quelli di Theo Hernandez, Bennacer e Leao che come i loro compagni potrebbero rinnovare il contratto.

In modo particolare, il Milan vuole blindare il terzino francese che sembrerebbe nel mirino del Paris Saint Germain che dopo Hakimi vorrebbe puntellare il reparto difensivo con acquisti di assoluto spessore. Secondo le ultime indiscrezioni, i rossoneri vorrebbero raddoppiare l'ingaggio di questi tre calciatori per blindarli definitivamente.

Milan: non si sblocca il rinnovo di Kessie, Romagnoli potrebbe lasciare Milano

Se i rinnovi di Theo, Bennacer e Leao sarebbero all'ordine del giorno in casa rossonero con l'obiettivo di trovare un accordo nel minor tempo possibile, sono complicati quelli riguardanti Frank Kessie e Alessio Romagnoli.

Il ''Presidente'' non ha ancora accettato l'offerta da 5 milioni da parte del club rossonero e potrebbe lasciare a fine stagione.

Sul centrocampista ivoriano, ci sarebbe l'interesse dei top club europei come Psg, Barcellona e Real Madrid. Prima di intervenire sul mercato, i rossoneri vogliono capire la volontà del leader della mediana di Pioli e solo successivamente attivarsi sul fronte mercato. Tra i nomi sul taccuino di Massara e Maldini ci sarebbe quello di Kamara, forte centrocampista del Marsiglia.

Altro rinnovo complicato è quello di Alessio Romagnoli, non essendo più un titolare inamovibile potrebbe decidere di lasciare Milano. Il centrale rossonero sembrerebbe nel mirino della Juventus, che con il suo arrivo puntellerebbe il reparto difensivo. In caso di addio dell'ex Roma e Sampdoria, i rossoneri potrebbero intavolare una trattativa con il Torino per Bremer, centrale brasiliano che sta avendo una crescita importante sotto la guida di Ivan Juric.