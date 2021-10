Halloween sta sempre più diventando una festa globale e sempre più intergenerazionale. Dai bambini che chiedono il dolcetto alle feste in maschera da incubo. Roma - Milan si sfidano mentre tutt'Italia già al buio, visto il ritorno dell'ora solare, festeggia la Halloween Night. Sarà dolce o sarà un incubo? Il Milan arriva forte del primato in classifica, ma da una sofferta vittoria contro il Torino. I rossoneri sempre con numerosi infortunati ritrovano Brahim Diaz e Theo Hernandez. Pioli non vorrà sicuramente lasciare punti all'Olimpico, ma la sfida vitale di Champions League è alle porte ed una gestione oculata della rosa è comunque auspicabile.

I rossoneri stanno mostrando la voglia di portare a casa il risultato a tutti i costi, la rimonta del Milan contro l'Hellas Verona è stato l'esempio più lampante. Anche i cali del Milan a Bologna che con 2 gol e 2 uomini di vantaggio s'è fatto riprendere e solo nel finale, grazie a Bennacer ha risolto la questione. Pochi dubbi di formazione dove l'assenza di Maignan porta Tatarusanu tra i pali, difesa titolare con il centrocampo che prevede Kessiè e Tonali che daranno il posto a Bennacer nel corso della partita. Nella trequarti Brahim Diaz torna post covid con lo stakanovista Leao a sinistra e Saelemaekers a destra. In attacco Ibrahimovic o Giroud faranno la staffetta con lo svedese che dovrebbe partire titolare.

#Halloween may be the scariest night of the year, but we have no fear 👊🔴⚫#RomaMilan #SempreMilan pic.twitter.com/yuN2NJ6D3L — AC Milan (@acmilan) October 31, 2021

La Roma ritrova Mourinho nella propria panchina, dopo la squalifica scontata nella vincente trasferta a Cagliari. I giallorossi in questa stagione non riescono a vincere i big match.

La vittoria darebbe un impulso positivo per il proseguo della stagione e consentirebbe ad accorciare la distanza dalla vetta. Mourinho usa la calma come arma vincente. Il modulo della Roma sarà speculare a quello del Milan. Un 4-2-3-1 con Rui Patricio a difendere la linea di porta, in difesa Mancini e Ibanez centrali con Karsdorp e Vina ai lati.

L'ex vivaio rossonero Byan Cristante e Veretout a centrocampo. Nella trequarti Zaniolo e Pellegrini saranno titolari ed El Sharaawy dovrebbe rubare la maglia a Mkhitaryan. In attacco Tammy Abraham sfiderà il suo 'fraterno' amico Fikayo Tomori. I due erano compagni inseparabile nelle giovanili del Chelsea. Il duello tra i due amici promette spettacolo e scintille sul campo. L'arbitro di Roma Milan sarà il signor Fabio Maresca della sezione Can di Napoli sarà affiancato dagli assistenti Carbone e Lo Cicero, con Mazzoleni e De Meo al Var.

Put as much effort into your outfit as we did our content this Halloween pic.twitter.com/qE3XljI4mx — AS Roma English (@ASRomaEN) October 31, 2021

Milan: i giocatori a disposizione di Pioli per la trasferta di Roma

Portieri: Jungdal, Mirante, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini.

Roma - Milan le quote e il pronostico

Il fattore campo viene visto come fattore determinante per i bookmakers, la vittoria della Roma è data solamente a 2,40. La vittoria della capolista Milan invece viene data a 2,95 con il pareggio a 3,45. Sembrano non avere dubbi i bookmakers sul fatto che sarà una partita che non dovrebbe finire a reti bianche, ma con entrambe le squadre a segno, quota GOL 1,50 mentre è alta la quota NOGOL a 2,35.

L'over 2,5 viene assicurato a 1,65 mentre l'over 3,5 a 2,55. La quota Primo marcatore vede il solito Zlatan Ibrahimovic affiancato da Olivier Giroud a 5,25 seguiti da Tammy Abraham a 6. Interessanti le quote corner che vedono l'over 8,5 a solamente 1,30 mentre l'over 9,5 a 1,50. Essendo due squadre votate all'attacco potrebbe rivelarsi una giocata con vincita quasi assicurata. Tra le nuove quote è sempre più interessante 'Arbitro guarda il VAR' che viene data a 3,25 mentre che l'arbitro non debba ricorrere al VAR è solamente a 1,34.