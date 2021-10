La Juventus utilizzerà questi giorni di pausa per le nazionali per recuperare la forma ottimale dei giocatori che in questo inizio di stagione ha raccolto poco minutaggio. Allegri osserverà da vicino anche i brasiliani Arthur Melo e Kaio Jorge. Il centrocampista è ritornato disponibile dopo l'intervento per una calcificazione ossea, così come la punta da un infortunio muscolare. Entrambi sono stati convocati per il match vinto contro il Torino. Mancheranno però diversi nazionali, gran parte dei quali ritorneranno a Torino nella prossima settimana.

I nazionali italiani invece saranno alla Continassa già da lunedì in quanto giocheranno domenica 10 ottobre alle ore 15 per la finale del terzo e quarto posto della Nations League.

Ci si riferisce in particolar modo a Chiellini, Bernardeschi e Chiesa. Non ci sarà Bonucci, espulso contro lo Spagna e squalificato. Protagonista del match contro gli spagnoli è stato sicuramente Federico Chiesa, che ha servito l'assist per il gol di Pellegrini dopo un grande recupero a centrocampo. Gol inutile ai fini del risultato ma che ha reso meno pesante la sconfitta. Si parla molto di Chiesa in questi giorni in tema mercato. Dopo l'interesse di Bayern Monaco e Chelsea, secondo la stampa spagnola anche il Liverpool starebbe valutando l'acquisto del nazionale italiano.

Firmino possibile contropartita tecnica per l'eventuale acquisto di Chiesa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, il Liverpool potrebbe presentare un'offerta alla Juventus per Federico Chiesa. La società inglese sarebbe pronta a garantire 75 milioni di euro per il cartellino del nazionale italiano.

Somma che arriverebbe dalla possibile cessione di Mohamed Salah, in scadenza di contratto a giugno 2023. La punta egiziana potrebbe trasferirsi al Manchester City durante il prossimo Calciomercato estivo. Il Liverpool potrebbe presentare un'offerta cash per il nazionale italiano o eventualmente inserire Firmino come possibile contropartita tecnica.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato della stampa sportiva spagnola in merito ad una possibile cessione di Federico Chiesa da parte della Juventus non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. Difficilmente la società bianconera venderà il nazionale italiano, considerato presente e futuro. La Juventus starebbe lavorando ad altre cessioni importanti che potrebbero agevolare l'acquisto di giocatori di qualità. Potrebbero partire Aaron Ramsey, Weston McKennie e Dejan Kulusevski, che hanno mercato in Inghilterra.

L'eventuale somma ricavata potrebbe essere utilizzata per l'acquisto del centrocampista del Monaco Aurelien Tchouameni del Monaco, per la punta del Pisa Lorenzo Lucca e per quella della Fiorentina Dusan Vlahovic.