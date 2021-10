La pausa per le nazionali per l'Italia è stata caratterizzata dalla Nations League, con le semifinali e le finali che si sono disputate a San Siro e all'Allianz Stadium. La prima sfida dell'Italia contro la Spagna è stata a Milano, con i giocatori di Roberto Mancini che sono stati sconfitti per 2-1. Un match caratterizzato soprattutto dai fischi dei tifosi milanisti a Gianluigi Donnarumma, che a luglio ha lasciato a parametro zero la società rossonera per trasferirsi al Paris Saint Germain. I fischi per Donnarumma si sono trasformati in applausi nella finale del terzo-quarto posto fra Italia-Belgio.

I tifosi italiani presenti all'Allianz Stadium di Torino hanno prima applaudito l'ingresso del portiere durante il riscaldamento e a inizio partita.

Successivamente alcuni tifosi juventini lo hanno invitato anche a trasferirsi in bianconero. Dagli spalti, secondo quanto riporta Tuttosport, infatti si sarebbe alzato qualche grido: “Vieni alla Juve”, rivolto al portiere.

L'eventuale trasferimento del portiere dal Paris Saint Germain alla Juventus rimarrebbe comunque una possibilità poco concreta, considerando che la sua valutazione di mercato e l'ingaggio elevato che guadagna nella società francese.

Il portiere Donnarmma ha una valutazione di mercato di circa 70 milioni di euro

La valutazione di mercato di Gianluigi Donnarumma è attualmente di circa 70 milioni di euro oltre al fatto che ha un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione.

Pare quindi un investimento poco sostenibile per la situazione economica della Juventus, ma anche perché le esigenze della società bianconera in questo momento sono altre.

Le priorità di mercato sembrano essere rinforzare centrocampo e settore avanzato, a tal riguardo si parla di possibili acquisti già a gennaio soprattutto se si dovessero concretizzare determinate cessioni.

Si parla infatti della possibile partenza di Aaron Ramsey, con l'Everton che potrebbe presentare un'offerta alla società bianconera. Il Tottenham invece sarebbe pronto a spendere 60 milioni di euro totali per i centrocampisti Weston McKennie e Dejan Kulusevski. Una somma importante che potrebbe essere utilizzata, ad esempio, per l'acquisto del centrocampista del Monaco Aurelien Tchouameni.

Il mediano è migliorato molto negli ultimi mesi al punto di essere diventato parte integrante della nazionale francese, con cui ha appena vinto la Nations League.

Juventus, idea Paul Pogba a parametro zero per la prossima stagione

A proposito di Francia, alcuni giornali sportivi parlano di un possibile approdo di Paul Pogba alla Juventus la prossima stagione.

Il centrocampista va in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno 2022, potrebbe quindi arrivare a parametro zero. Il suo ingaggio è importante, attualmente guadagna infatti circa 16 milioni di euro. Per diventare un'operazione sostenibile per club bianconero, il centrocampista dovrebbe quindi accettare una diminuzione dello stipendio a circa 10 milioni di euro a stagione, più o meno quello che andrà a guadagnare Paulo Dybala con il probabile rinnovo di contratto fino a giugno 2026.