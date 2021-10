La Juventus, in questa pausa per le nazionali, punta a recuperare i giocatori infortunati e la speranza di Allegri è che la maggior parte dei calciatori rientrino per la gara contro la Roma. In particolare, Paulo Dybala sta facendo gli "straordinari" e sta lavorando molto per recuperare quanto prima, anche nei giorni di riposo alla Continassa. Il numero 10 juventino farà di tutto per essere in campo il 17 ottobre contro la Roma o quantomeno per essere in panchina.

Tra i giocatori che hanno saltato il derby c'era anche Aaron Ramsey. Il numero 8 juventino, però, ha risposto alla convocazione del Galles e si è già allenato con la sua nazionale.

Questo ha fatto un po' storcere il naso ai tifosi bianconeri, i quali in alcuni casi si chiedono come mai sabato 2 ottobre non fosse a disposizione e invece poche ore dopo fosse regolarmente a disposizione della selezione gallese.

Ramsey ha giocato più con il Galles che con la Juve

In queste ore, Aaron Ramsey ha aperto un dibattito tra i tifosi della Juventus e non solo. Infatti, il gallese non era a disposizione per il derby, ma risultato è abile e arruolabile per la sua nazionale.

Negli ultimi mesi Ramsey, di fatto, ha giocato più in nazionale che con la Juventus: da marzo ad oggi ha vestito la maglia del Galles per un totale di 447 minuti, mentre con quella della Juventus ha totalizzato 376 minuti in campo.

Non resta che attendere di capire se, al suo rientro a Torino, sarà a disposizione di Massimiliano Allegri oppure no. In ogni caso a gennaio andrà monitorata la sua situazione sul fronte calciomercato: una sua permanenza a Torino non sembra scontata, anche se il suo ingaggio potrebbe scoraggiare le possibili pretendenti.

Arthur vuole rientrare al più presto

Nel derby della Mole, la Juventus ha intanto ritrovato Arthur e Kaio Jorge. Il numero 5 juventino era in panchina e adesso punta a prendersi un posto da titolare: sta lavorando intensamente e il suo obiettivo è quello di ritrovare la forma. Il brasiliano può essere un'alternativa importante per Massimiliano Allegri, che potrebbe alternarlo con gli altri centrocampisti già contro la Roma.

Se Dybala è al lavoro per recuperare al più presto, in attacco per la Juventus sarà difficile invece poter rivedere a breve in campo Alvaro Morata. Il numero 9 juventino lavora per rientrare per il match contro lo Zenit del 20 ottobre o quello del 24 ottobre contro l'Inter.

Intanto, in questi giorni Massimiliano Allegri non può contare sui 16 nazionali. I primi a rientrare saranno gli azzurri che esauriranno i loro impegni con gli azzurri già domenica 10 ottobre. Mentre gli ultimi a tornare saranno i sudamericani, che comunque arriveranno giusti in tempo per il match contro la Roma.