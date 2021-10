La Juventus è attesa da mesi importanti in tema mercato. Nonostante manchino due mesi e mezzo all'inizio della sessione di gennaio gran parte dei giornali sportivi parlano delle possibili trattative che riguardano la società bianconera. C'è infatti molto lavoro per la dirigenza non solo per la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno 2022 ma anche per trovare quei rinforzi che possano incrementare il livello qualitativo della rosa bianconera. A proposito di rinnovi contrattuali, sembrano vicini quelli di Cuadrado e Dybala mentre per Perin, De Sciglio e Bernardeschi eventuali valutazioni verranno fatte probabilmente ad inizio 2022.

Intanto però la società bianconera starebbe lavorando anche all'acquisto di un centrocampista di qualità e di una punta. A parlare del mercato di recente è stato Matteo Caronni. Ospite alla web tv di Calciomercato.it il giornalista sportivo ha sottolineato come la società bianconera sia interessata soprattutto all'acquisto della punta della Fiorentina Dusan Vlahovic. Acquisto che però difficilmente si concretizzerà a gennaio, a meno che dovessero esserci alcune cessioni importanti.

Il giornalista sportivo Matteo Caronni ha anche scartato la possibilità che la Juventus investa su parametri zero dall'ingaggio pesante come Marcelo Brozovic o Frank Kessié. Più probabile un acquisto giovane che possa rappresentare un investimento per il presente e per il futuro.

Il giornalista sportivo Matteo Caronni ha parlato del mercato della Juventus

"La punta della Fiorentina Dusan Vlahovic è l’obiettivo numero uno, anche se da qui a prenderlo ce ne passa". Queste le dichiarazioni di Matteo Caronni. Il giornalista sportivo ha aggiunto che potrebbe arrivare a gennaio solo se dovesse partire un giocatore importante come Weston McKennie o eventualmente Dejan Kulusevski.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In merito invece al possibile ingaggio di parametri zero come Brozovic e Kessié, ha aggiunto: "L’approdo di Arrivabene ha lanciato un messaggio chiaro: basta stipendi monstre a giocatori poi non rivendibili, più fattibile l'acquisto di un giocatore giovane come Tchouameni". Il centrocampista del Monaco costa circa 40 milioni di euro ma la Juventus potrebbe chiedere una dilazione di pagamento del cartellino nelle prossime stagioni.

La Juventus potrebbe acquistare il centrocampista Aurelien Tchouameni

Il francese Aurelien Tchouameni potrebbe 'accontentarsi' di uno stipendio di circa 3 milioni di euro a stagione, che non andrebbe a pesare in maniera evidente sul monte ingaggi della società bianconera. Sul centrocampista del Monaco però ci sarebbe l'interesse concreto anche di altre società europee. Il 21enne si sta confermando anche in questo inizio stagione dopo l'ottima scorsa ed è diventato parte integrante della nazionale francese.