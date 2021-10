La seconda giornata di Champions League regala emozioni contrastanti riguardo i risultati della squadre italiane. Martedì 28 settembre hanno giocato l'Inter e il Milan. I nerazzurri hanno pareggiato contro lo Shakhtar Donetsk, un punto non molto utile per la classifica e che dimostra le difficoltà dei giocatori di Simone Inzaghi dal punto di vista realizzativo nella competizione europea. Ottima prestazione del Milan contro l'Atletico Madrid, anche se uscita sconfitta per 2 a 1. Pesa però l'espulsione di Kessié nel primo tempo e il discutibile rigore fischiato agli spagnoli negli ultimi minuti della partita.

Successi invece per Atalanta e Juventus mercoledì 29 settembre. I bergamaschi hanno battuto 1 a 0 lo Young Boys, stesso risultato dei bianconeri contro il Chelsea.

A parlare delle prestazioni in Champions League delle italiane è stato anche l'ex commissario tecnico della nazionale italiana Arrigo Sacchi. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha suggerito a Inter, Milan e Juventus di imparare dall'Atalanta, che vince divertendo. Sacchi ha criticato soprattutto l'atteggiamento dell'Inter in Ucraina e il gioco un po' rinunciatario della Juventus contro il Chelsea.

Arrigo Sacchi ha parlato dell'Inter e della Juventus in Champions League

"L’Inter si è presentata con ben cinque difensori in linea più tre centrocampisti pochi metri avanti.

Il tutto per fermare due punte, fra l'altro mancava anche Traoré, evidente che il dominio del gioco fosse dello Shakhtar Donetsk". Queste le dichiarazioni di Sacchi, che ha quindi lanciato una frecciatina al gioco promosso da Simone Inzaghi contro gli ucraini. Ha poi parlato anche della Juventus dichiarando: "Juventus eroica ma rinunciataria in Champions League, sarà importante ritrovino il dominio del gioco".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'ex tecnico del Milan ha definito i bianconeri eroici in quanto hanno dato tutto compiendo un passo importante per ritornare a essere competitivi in Europa. Ha aggiunto però che è necessario che ci sia più volontà di fare gioco offensivo, l'esempio per eccellenza secondo Sacchi è l'Atalanta di Giampiero Gasperini.

Le prossime partite della Juventus in Champions League

La vittoria contro il Chelsea porta la Juventus a sei punti nella classifica del girone di Champions League, lo Zenit e gli inglesi sono a tre punti, ultimo posto per il Malmo a zero punti. La massima competizione europea ritornerà mercoledì 20 ottobre, la Juventus sarà impegnata in Russia contro lo Zenit San Pietroburgo. Le altre partite del girone saranno contro lo Zenit San Pietroburgo all'Allianz Stadium di Torino, Chelsea a Londra e infine contro il Malmo a Torino.