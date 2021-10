La Juventus, durante la pausa per le nazionali, potrebbe dedicarsi anche alle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno 2022. Ci sono cinque giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera a parametro zero la prossima stagione in caso di mancato prolungamento contrattuale. Mattia De Sciglio, Mattia Perin, Federico Bernardeschi, Paulo Dybala e Cuadrado attendono novità a riguardo. Per i primi tre, probabilmente si aspetteranno i primi mesi del 2022, mentre si sta lavorando ai contratti dell'argentino e del colombiano. L'agente sportivo di Paulo Dybala, Jorge Antun, è a Torino e nei prossimi giorni potrebbe incontrare la società bianconera per provare a trovare un'intesa contrattuale.

C'è ancora distanza, ma la volontà delle parti sembra essere quella di proseguire insieme. Sarebbe già stato definito, invece, il prolungamento di contratto di Juan Cuadrado. Secondo le ultime indiscrezioni, l'intesa sarebbe stata raggiunta sulla base di un contratto fino a giugno 2023 con l'opzione per la stagione successiva.

La Juventus avrebbe definito il prolungamento di contratto di Juan Cuadrado, in scadenza a giugno 2022. Il colombiano dovrebbe rimanere in bianconero almeno fino al 2023, anche se nel contratto dovrebbe essere inserita l'opzione per la stagione successiva. Nelle prossime settimane si attende l'ufficialità.

Il colombiano è oramai un riferimento della Juventus e nonostante i 33 anni compiuti sta dimostrando ancora integrità fisica e qualità importante. Allegri difficilmente ci rinuncia, sia facendolo giocare come terzino che come centrocampista di fascia destra. La scorsa stagione è stato uno dei migliori per la Juventus, fornendo assist decisivi ai suoi compagni e realizzando gol pesanti come i due segnati all'Inter all'Allianz Stadium di Torino.

In questo inizio di stagione è stato un po' condizionato dalle difficoltà della Juventus, ma già nella vittoria contro il Chelsea la sua prestazione è stata ideale.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per cercare di rinforzare la rosa per la prossima stagione. Serve infatti qualità a centrocampo, dove manca un giocatore bravo a garantire equilibrio e nell'impostazione di gioco.

Per il mercato di gennaio si parla di un interesse concreto per Axel Witsel, il centrocampista belga piace a Massimiliano Allegri ed ha il contratto in scadenza con il Borussia Dortmund a giugno 2022. Potrebbe quindi arrivare a prezzo vantaggioso.