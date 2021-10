La Juventus potrebbe essere una delle società più attive durante il mercato di gennaio. Si parla infatti di cessioni importanti che potrebbero agevolare l'arrivo di un centrocampista e di una punta. I principali indiziati a lasciare la società bianconera nei prossimi mesi sono Aaron Ramsey, Weston McKennie e Dejan Kulusevski. Tuti giocatori che potrebbero trasferirsi in società inglesi. Se dovesse arrivare una somma importante dal mercato la Juventus potrebbe effettuare investimenti. Si parla di un interesse concreto per il centrocampista del Monaco Aurelien Tchouameni e per la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.

Sull'argomento ha parlato anche Mario Sconcerti in una recente intervista. Secondo il giornalista sportivo la punta toscana sarebbe già stato ingaggiato dalla Juventus ma il presidente Rocco Commisso non vorrebbe cederlo ai bianconeri. Ha poi criticato l'atteggiamento della Juventus sottolineando come non vada corteggiato un giocatore quando è ancora sotto contratto con un'altra società. In tal caso bisogna passare sempre da chi detiene la proprietà del cartellino del giocatore.

La punta Vlahovic sarebbe una richiesta del tecnico della Juventus Allegri

"Io credo che Dusan Vlahovic sia stato già ingaggiato, mi risulta che la Juventus sia sulle sue tracce e che fosse la prima richiesta di Allegri.

Credo che Commisso voglia evitare di darlo alla società bianconera". Queste le dichiarazioni di Mario Sconcerti. Secondo il giornalista sportivo però l'atteggiamento che avrebbe utilizzato la Juventus per contattare il giocatore non sarebbe legale in quanto il giocatore attualmente è di proprietà della Fiorentina. Ha infatti aggiunto: "C'è un danno che fai all'avversario, è concorrenza sleale".

Intanto dalla Serbia hanno parlato anche gli agenti sportivi di Dusan Vlahovic, che hanno spiegato i motivi per cui la punta non ha sottoscritto il prolungamento di contratto con la società toscana.

Le dichiarazioni degli agenti sportivi del giocatore della Fiorentina Vlahovic

Dalla Serbia gli agenti sportivi di Dusan Vlahovic hanno parlato del mancato prolungamento della punta con la Fiorentina.

Hanno dichiarato: "Vlahovic non rinnoverà con la Fiorentina, questa estate abbiamo portato alla società toscana un'offerta da 60 milioni di euro più bonus, rifiutata da Commisso". Secondo gli agenti sportivi il presidente gli avrebbe risposto che considera Vlahovic come un figlio per lui e che voleva rinnovargli il contratto. Hanno poi aggiunto che non c'è la volontà di trattare un eventuale prolungamento con la Fiorentina, per questo è stato deciso di non parlare con i giornalisti e con la società toscana.