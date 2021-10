La Juventus, nelle ultime stagioni, ha lanciato il progetto della seconda squadra. L'under 23, attualmente guidata dal tecnico Lamberto Zauli, è impegnata nel campionato di Serie C e dopo un inizio difficile sta migliorando nel gioco e nei risultati. Diversi i talenti che stanno crescendo nell'under 23, fra i quali spiccano i vari Marco Da Graca, Fabio Miretti, Nathan Aké e Matias Soulé. Altro protagonista indiscusso di questo inizio di stagione è sicuramente Nikola Sekulov, trequartista nazionale under 20 italiano alla Juventus dal 2016. Dopo aver fatto la trafila nelle giovanili bianconere, ha giocato nella Primavera per poi essere promosso nella Juventus under 23.

Nelle otto partite fin qui disputate in Serie C ha segnato quattro gol, fornendo anche un assist decisivo ad un suo compagno. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022, ma secondo le ultime indiscrezioni a breve potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera fino a giugno 2025. Ha esordito nella nazionale under 20 a settembre 2021 e fino ad ora ha giocato tre partite. Se dovesse continuare a fornire prestazioni importanti, potrebbe essere anche convocato dal commissario tecnico della nazionale under 21, Davide Nicolato.

Il centrocampista Sekulov è diventato un riferimento della Juventus under 23

Una delle rivelazioni della Juventus under 23 in questo inizio stagione è sicuramente Nikola Sekulov.

Quattro gol ed un assist nelle prime otto partite del campionato di Serie C e prestazioni convincenti per il centrocampista italiano che oramai è una certezza del tecnico Lamberto Zauli. La seconda squadra bianconera sta valorizzando tanti giovani italiani interessanti, Sekulov si aggiunge ai vari Miretti e Da Graca. Tutti giocatori che potrebbero fare lo stesso percorso di Radu Dragusin, Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia, trasferitisi in prestito rispettivamente alla Sampdoria, Cremonese e Vicenza e che la scorsa stagione erano riferimenti della Juventus under 23.

La Juventus sta investendo in giovani di qualità

Il recente Calciomercato estivo ha confermato la volontà della Juventus di investire su giovani di qualità, come succede oramai da due stagioni a questa parte. Basti pensare agli acquisti per la prima squadra di Manuel Locatelli, Kaio Jorge e Moise Kean. Tutti giocatori 20enni che rappresentano il presente e il futuro della squadra bianconera.

Non sono mancati, inoltre, acquisti importanti per il settore giovanile, fra questi spiccano Muhamerovic, Solberg e Bandolo. Di recente, il vice presidente della Juventus, in un'intervista, ha dichiarato che la società bianconera ha un futuro importante, considerando i tanti giovani di qualità fra settore giovanile e prima squadra.