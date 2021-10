Uno dei giocatori che continua a tenere banco in casa Milan è sicuramente Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano sta facendo molto discutere i tifosi e la critica sia per situazioni extra campo che per le prestazioni offerte in questa prima parte della stagione, sicuramente non all'altezza di quanto fatto vedere l'anno scorso. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno, infatti, e le trattative per il rinnovo sembrano essere in una fase di stallo. Il rischio di perderlo a parametro zero, dunque, cresce settimana dopo settimana e per questo motivo il club starebbe pensando perfino di cederlo a gennaio.

Kessié in uscita dal Milan

Il nome di Franck Kessié potrebbe infiammare la prossima sessione invernale di Calciomercato. Il centrocampista ivoriano, infatti, continua a non rinnovare il contratto con il Milan, attualmente in scadenza a giugno 2022, nonostante avesse dichiarato ad agosto di essere pronto a firmare al suo ritorno dalle Olimpiadi. Il giocatore, inoltre, sta offrendo un rendimento al di sotto delle aspettative in questa prima parte della stagione e ciò non ha fatto altro che attirare le critiche dei propri tifosi, diventate palesi dopo l'espulsione ricevuta in Champions League nel match contro l'Atletico Madrid, che ha contribuito alla rimonta dei Colchoneros, che fino a quel momento erano stati dominati dalla squadra di Stefano Pioli.

La distanza nella trattativa per il rinnovo è ancora abbastanza importante, con il Milan che offre 6,5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, mentre l'entourage di Kessié chiede 8 milioni di euro a stagione. Proprio alla luce di queste difficoltà, Paolo Maldini starebbe pensando ad una soluzione in extremis, cioè quella di cedere l'ivoriano nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio, per non perderlo a costo zero e incassare una cifra che permetta di non realizzare una minusvalenza, avendolo acquistato dall'Atalanta per una cifra complessiva da 24 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto.

I club interessati a Kessié

Non mancano i club interessati a Franck Kessié, anche se per ora non hanno ancora bussato alle porte del Milan. In particolar modo, sul centrocampista ivoriano ci sarebbero Liverpool, Manchester United e Paris Saint Germain, con i parigini che avrebbero un'intesa di massima per portarlo all'ombra della Tour Eiffel proponendo un ingaggio da 8 milioni netti più 2 milioni di bonus.

Per gennaio, comunque, i rossoneri sono pronti a trattare la cessione per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro, ma bisognerà vedere se ci sarà qualche società pronta ad investire per un cartellino che dopo qualche mese sarebbe acquisibile a parametro zero.