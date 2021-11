Il calciatore argentino Sergio Aguero potrebbe annunciare l'addio al calcio giocato: l'indiscrezione arriva direttamente da Gerard Romero, giornalista molto vicino al giocatore. La decisione sarebbe arrivata in seguito a un problema cardiaco che ha costretto l'attaccante a fermarsi alla fine del primo tempo di Barça-Alaves di fine ottobre, quando ha accusato una fitta al petto e difficoltà respiratorie. Il ragazzo, appena uscito dal campo, ha raggiunto l'ospedale per ulteriori accertamenti. Le visite approfondite hanno confermato un’aritmia: il 2 novembre il Barcellona aveva annunciato che Aguero sarebbe stato fermo almeno tre mesi.

Nei giorni successivi l'argentino aveva confermato via social che continuava a sostenere esami clinici in maniera costante per comprendere il proprio stato di salute. Mentre appunto - in queste ultime ore - sono arrivate queste indiscrezioni del giornalista Romero, comunque ancora in attesa di conferma da parte del giocatore.

Aguero era arrivato al Barcellona a parametro zero

Il calciatore si è trasferito in Liga al Barcellona durante questa sessione estiva di mercato, dopo aver lasciato il Manchester City svincolandosi a parametro zero. Non sono stati mesi facili perché, prima del problema cardiaco, era stato condizionato da molti problemi fisici che ne hanno condizionato le presenze in campo (ha giocato infatti 4 partite di campionato e una in Champions).

Inoltre, il "Kun" sarebbe stato molto deluso dall'addio di Lionel Messi, suo connazionale con il quale avrebbe voluto giocare anche in un club e per il quale avrebbe deciso di lasciare la corte di Pep Guardiola.

Aguero ha 33 anni (è nato il 2 giugno 1988) e calca i rettangoli di gioco fin da quando ne aveva 15. In carriera ha messo a segno - fra club e nazionale - più di 400 gol.

Dal suo debutto con gli argentini dell'Independiente sono passati 18 anni, durante i quali ha giocato in patria, in Spagna (Atletico Madrid per cinque anni e ora al Barcellona) e in Inghilterra (per 10 anni al Manchester City).

In estate Aguero sarebbe stato cercato anche dalla Juve

Intanto tornando indietro di qualche mese, secondo alcune indiscrezioni Aguero sarebbe stato cercato con insistenza anche dalla Juventus, quando Cristiano Ronaldo ha deciso di trasferirsi al Manchester United a fine agosto.

L'attaccante argentino si era già accasato al Barcellona da qualche settimana, a parametro zero, quando la Juventus, a poche ore dalla fine del mercato - secondo alcune indiscrezioni circolate successivamente - avrebbe provato a fare un tentativo per convincerlo a trasferirsi a Torino. Anche se la cosa non è evidentemente andata a buon fine e i bianconeri poi avevano quindi puntato su Moise Kean.