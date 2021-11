Questo martedì 2 novembre la Juventus ospita lo Zenit San Pietroburgo nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra bianconera cerca riscatto dopo due sconfitte consecutive in campionato, consapevole che riguardo alla massima competizione europea basta un punto per ottenere la qualificazione anticipata agli ottavi di finale.

Il match sarà trasmesso in tv in chiaro su Canale 5, a partire dalle ore 21.

Contro lo Zenit, la Juventus cerca riscatto

La sfida tra la Juventus e lo Zenit - valida per la quarta giornata della Champions League - è un appuntamento da non fallire per gli uomini di Massimiliano Allegri.

Dopo la sconfitta subita in campionato contro il Verona infatti, serve subito una reazione da parte della squadra [VIDEO]. Peraltro i giocatori bianconeri sono attualmente in ritiro e ci rimarranno fino al match contro la Fiorentina di sabato. Una situazione davvero complessa per i bianconeri, attualmente lontanissimi dalla vetta in classifica di Serie A: la distanza dalle due capoliste Milan e Napoli è di ben 16 punti.

Relativamente alla Champions, alla Juve (che attualmente guida il girone a punteggio pieno) manca solo un punto per la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale della Champions League.

Juve-Zenit di Champions League, visibile su Canale 5

Per la Juventus stasera c'è la Champions League contro lo Zenit: la partita sarà visibile in diretta in chiaro su Canale 5, con fischio d'inizio alle ore 21.

Il collegamento televisivo con lo stadio di Torino dovrebbe avvenire attorno alle ore 20:40. Poi, nel post gara, verranno poi mostrati gli high-lights con le eventuali reti e con l'analisi degli episodi da moviola.

La partita sarà visibile anche su Sky canale 251, commentatori del match saranno Maurizio Compagnoni e Giancarlo Marocchi.

La probabile formazione della Juventus

All'andata in Russia il risultato fu di 1-0 per i bianconeri, grazie a una rete nel finale da parte di Kulusevski.

Per la partita di stasera Chiesa è stato convocato e dovrebbe essere a disposizione dal primo minuto, in attacco dovrebbe esserci spazio per Dybala e Morata. A centrocampo ci dovrebbe essere spazio per Locatelli con Bentancur e McKennie, in difesa dovrebbe giocare De Ligt dal primo minuto con Bonucci.

La probabile formazione scelta da Allegri potrebbe essere la seguente: (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Morata.