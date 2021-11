La Juventus in questo inizio di stagione problematico dal punto di vista del gioco e dei risultati può contare su un leader molto importante. Ci si riferisce a Danilo, il terzino brasiliano ha anche indossato la fascia di capitano della Juventus di recente, segnale evidente della considerazione che ha in bianconero. In un'intervista ha voluto parlare della sua esperienza professionale in bianconero, dalle difficoltà riscontrate dai bianconeri in questo inizio di stagione ma anche all'importanza di avere giovani di qualità nella rosa. Il terzino brasiliano ha sottolineato come l'assenza di Cristiano Ronaldo stia pesando molto anche perché il portoghese garantisce tanti gol.

Elogi particolari li ha riservati ad Alex Sandro, che oltre ad essere compagno di squadra alla Juventus ed in nazionale è anche un suo amico fraterno.

I due infatti sono cresciuti insieme anche dal punto di vista professionale, condividendo anche la loro esperienza al Porto prima che Alex Sandro si trasferisse alla Juventus e Danilo al Real Madrid. I due si sono ritrovati alla Juventus nell'estate 2019. Ha poi parlato anche di Kaio Jorge, sottolineando di come abbia qualità tecniche importanti nonostante la giovane età.

La mancanza di Cristiano Ronaldo e la forza della Juventus di rimettersi in piedi

"Qualsiasi squadra dalla quale se ne è andato, ha sofferto la sua mancanza. Gli anni passano e Cristiano Ronaldo è ancora dominante.

I numeri non mentono. Ogni occasione è un gol. Non c’è storia, non ci sono parole". Queste le dichiarazioni di Danilo in una recente intervista. Il terzino ha poi aggiunto: "Si sente la sua mancanza ma la Juventus ha la capacità di rimettersi in piedi con lavoro e sacrificio e Cristiano lo sa". Parole importanti quelle del terzino della Juventus ha voluto parlare anche del rapporto umano con Alex Sandro, definito da lui un amico fraterno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ha infatti sottolineato che è il padrino del suo secondo figlio. Ha sottolineato: "Quando sono con i suoi genitori mi trattano come un fglio, proprio come i miei genitori trattano lui. Abbiamo creato un’amicizia profonda".

Il terzino Danilo ha parlato di Kaio Jorge

L'inizio di stagione di Kaio Jorge dimostra le qualità della punta brasiliana, anche Danilo ha voluto elogiare l'ex Santos sottolineando come abbia qualità tecniche e di passaggio importanti nonostante abbia 19 anni.

Ha infatti aggiunto: "E’ un giocatore che tiene bene la palla, ha tecnica ed e sopra la media, ha una tempistica di passaggio molto interessante. Sono molto curioso di vederlo giocare di più". Danilo ha aggiunto che è un giocatore che si impegna molto e che spera possa adattarsi il prima possibile nella società bianconera.