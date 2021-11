Il trasferimento di Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United è stata una delle trattative principali di mercato delle ultime stagioni insieme a quella che ha portato Leo Messi al Paris Saint Germain. Sorprende il modo in cui si è concretizzato l'approdo del portoghese nella società inglese, ovvero a cinque giorni dalla fine del mercato estivo. La Juventus si è ritrovata a sostituirlo negli ultimi giorni e alla fine ha deciso di investire su Moise Kean acquistandolo in prestito con obbligo di riscatto dall'Everton. Si era parlato anche di un possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester City.

Alla fine però sarebbe stato decisivo Sir Alex Ferguson per il ritorno allo United della punta portoghese. La stampa inglese ha svelato di recente un presunto retroscena di mercato su Cristiano Ronaldo. L'ex punta della Juventus avrebbe dato l'ultimatum allo United con una frase del tipo "Se non mi acquistate vado al Manchester City". Successivamente grazie anche al supporto alla trattativa di mercato di Sir Alex Ferguson si sarebbe poi concretizzato l'approdo del portoghese allo United. Come è noto infatti Cristiano Ronaldo è stato acquistato per circa 20 milioni di euro sottoscrivendo un contratto da quasi 30 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023. Anche se recentemente alcuni media inglesi avevano anche riportato che Cr7 potrebbe lasciare lo United.

Cristiano Ronaldo avrebbe potuto trasferirsi al Manchester City nel recente calciomercato estivo

La punta Cristiano Ronaldo avrebbe lanciato un ultimatum allo United nel recente calciomercato estivo informandolo che se non lo avesse acquistato avrebbe scelto il Manchester City. A rivelarlo la stampa inglese, il portoghese infatti a pochi giorni della fine del mercato avrebbe cercato di velocizzare la trattativa di cessione anche perché c'era il rischio che potesse rimanere in bianconero.

Il portoghese non ha mai nascosto fra l'altro la stima professionale nei confronti del tecnico del Manchester City, Pep Guardiola. Di certo con il senno di poi un'eventuale esperienza professionale al City sarebbe stata più soddisfacente dal punto di vista dei risultati. Attualmente infatti è seconda in classifica in campionato ed è prima nel girone di Champions League.

Il Manchester United invece ha recentemente esonerato Solskjaer dopo i risultati deludenti soprattutto nel campionato inglese.

La panchina del Manchester United

Il Manchester United dopo l'esonero di Ole Gunnar Solskjaer ha affidato la panchina al secondo del norvegese, Michael Carrick. Il tecnico inglese però potrebbe allenare la squadra per poche partite in quanto la società sta lavorando all'ingaggio di un nuovo allenatore. Fra i nomi seguiti ci sono Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino e Brendan Rodgers.