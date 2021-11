La sconfitta contro il Chelsea ha scatenato il disappunto dei tanti tifosi della Juventus che si aspettavano una prestazione diversa. Il risultato di 0-4 ha messo in risalto i problemi dei bianconeri, nell'impostazione di gioco e dal punto di vista realizzativo. Sorprende però anche la mentalità e l'atteggiamento dei giocatori, sembrati passivi nel secondo tempo, quando non hanno fatto molto per evitare il secondo e il terzo gol. Il quarto invece è arrivato a fine partita. Allegri nel post partita ha difeso la sua squadra sottolineando come abbia raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dopo quattro giornate dei gironi.

Rimane però evidente come la rosa non sia competitiva per la massima competizione europea, almeno secondo gran parte degli addetti ai lavori. Sembrerebbe così anche per il tecnico toscano, che secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe agevolare nel 2022 tante partenze. Avrebbe infatti chiesto la permanenza di soli sei giocatori dell'attuale rosa bianconera. Ci si riferisce a Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci, Manuel Locatelli, Juan Cuadrado, Paulo Dybala e Federico Chiesa.

Allegri vorrebbe la permanenza di sei giocatori nel 2022: fra questi Locatelli e Chiesa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il tecnico Massimiliano Allegri per il 2022 avrebbe chiesto la permanenza di soli sei giocatori.

Ci si riferisce a de Ligt, Bonucci, Locatelli, Cuadrado, Dybala e Chiesa. Per tutti gli altri quindi potrebbero essere valutate offerte da parte di altre società. A questi bisogna aggiungere anche Giorgio Chiellini e Carlo Pinsoglio, che hanno recentemente prolungato il loro contratto con la società bianconera fino a giugno 2023 e che sono dei veri e propri riferimenti della rosa bianconera.

Sarebbero quindi considerati cedibili in difesa, Rugani, Alex Sandro e Danilo oltre Pellegrini. Il centrocampo è il settore più criticato in questo inizio di stagione. Solo Locatelli e McKennie stanno dimostrando di essere giocatori importanti per la Juventus, mentre i vari Rabiot, Ramsey e Bentancur non stanno incidendo come ci si aspettava.

Potrebbe non essere riscattato Alvaro Morata, attualmente in prestito dall'Atletico Madrid.

Il mercato della Juventus

Il mercato di gennaio potrebbe portare già alle prime partenze alla Juventus. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Entrambi piacerebbero al Newcastle, a loro potrebbe aggiungersi anche Arthur Melo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista potrebbe approdare in una società inglese. Ci sarebbe l'interesse concreto dell'Arsenal, alla ricerca di un giocatore bravo dal punto di vista tecnico. La sua valutazione di mercato è di circa 35 milioni di euro. Tutte cessioni che, oltre a garantire una somma importante da investire sul mercato, alleggerirebbero di molto il monte ingaggi della società bianconera.