La Juventus nella tredicesima giornata di campionato sarà impegnata in un match difficile e molto importante dal punto di vista della classifica. Attualmente i bianconeri sono a -13 da Milan e Napoli prime e a -4 dall'Atalanta quarta. Un'eventuale vittoria rilancerebbe le ambizioni dei giocatori di Allegri almeno per la lotta per un posto in Champions League. Anche la Lazio però è in lotta per un posto nella massima competizione europea, per questo ci si aspetta un grande match. La Juventus si ritroverà contro Maurizio Sarri, dopo che il tecnico toscano in bianconero ha conquistato lo scudetto nella stagione 2019-2020.

Del match fra Lazio e Juventus ha parlato l'agente sportivo Massimo Brambati, sottolineando come entrambi le squadre lo abbiano deluso. Ci si aspettava di più da entrambe, in merito ai bianconeri ha dichiarato: "Hanno passato già il turno in Champions e quindi non saprei neanche che voto dare finora, ma in campionato mi aspettavo qualcosa di più". Massimo Brambati ha poi voluto lanciare una critica alla società bianconera in merito al mancato scambio di mercato nel 2019 che avrebbe portato Dybala al Manchester United e Lukaku alla Juventus.

Massimo Brambati ha parlato del mancato scambio di mercato fra Dybala e Lukaku nel 2019

"Il grande errore della Juventus negli ultimi anni è stato quello di non cedere Dybala allo United e prendere Lukaku".

Queste le dichiarazioni di Massimo Brambati in riferimento al mancato scambio di mercato nel 2019 fra Manchester United e la Juventus e che avrebbe riguardato l'argentino e il belga. Alla fine Lukaku si è trasferito all'Inter, rivelandosi un riferimento importante nelle due stagioni in nerazzurro. Prestazioni importanti che hanno contribuito alla vittoria dello scudetto da parte dell'Inter nella stagione 2020-2021.

L'agente sportivo ha aggiunto che la trattativa di mercato fra società inglese e i bianconeri non si definì per Dybala, che volle rimanere a Torino. Brambati ha poi suggerito alla Juventus di rinnovare il contratto del giocatore considerando che è in scadenza di contratto a fine stagione.

Dybala a breve potrebbe prolungare il contratto con la Juventus

A proposito del prolungamento contrattuale dell'argentino, ci si attendono novità nelle prossime settimane. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato ci sarebbe già l'intesa fra le parti sulla base di un contratto di cinque anni a 8 milioni di euro netti a stagione più 2 di bonus. Intanto l'argentino non è stato convocato per il match contro la Lazio, potrebbe ritornare a disposizione nel match di martedì 23 novembre contro il Chelsea in Champions League o eventualmente contro l'Atalanta sabato 27 novembre.