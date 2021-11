La Juventus potrebbe utilizzare il mese di novembre per lavorare sulla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a fine stagione. Fra questi spiccano evidentemente Paulo Dybala e Juan Cuadrado, per i quali si parla di una sottoscrizione di un prolungamento di contratto già nei prossimi giorni. L'argentino dovrebbe rinnovare il suo contratto fino a giugno 2026 andando a guadagnare circa 8 milioni di euro netti a stagione più bonus di 2 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il colombiano, si parla di un'intesa contrattuale da 5 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva.

Il terzino ha 33 anni ma continua a dimostrarsi molto importante per la Juventus. Lo ha dimostrato anche contro la Fiorentina segnando il gol del 1 a 0 finale al 91esimo dopo un'azione importante. La conferma per diverse stagioni del colombiano sarebbe gradita al tecnico Massimiliano Allegri, che considera il terzino Juan Cuadrado importante non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano. E' infatti uno dei riferimenti della rosa bianconera essendo arrivato alla Juventus nel 2015.

Il terzino Cuadrado potrebbe prolungare il contratto fino a giugno 2023 con opzione per il 2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il terzino Juan Cuadrado potrebbe prolungare il suo contratto con la Juventus nelle prossime settimane fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva.

Il colombiano si sta rivelando decisivo anche in questo inizio stagione dopo che nella scorsa ha contribuito al quarto posto conquistato nell'ultima giornata di campionato con gol e assist. La Juventus dovrebbe garantirgli lo stesso ingaggio che attualmente guadagna, ovvero circa 5 milioni di euro a stagione. La permanenza di Dybala e Cuadrado rappresentano due decisioni importanti della società bianconera, che vuole valorizzare giovani di qualità ma è consapevole dell'importanza dei giocatori che da diverse stagioni sono una garanzia di vittorie per la Juventus.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ci sono altri tre giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno 2022, ci si riferisce a Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi.

La situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a fine stagione

La Juventus dovrà valutare anche le situazioni contrattuali dei vari Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi.

Anche loro infatti sono in scadenza a fine stagione ma la società bianconera potrebbe aspettare l'inizio del 2022. Dei tre il giocatore che ha più possibilità di prolungare il suo contratto è il nazionale italiano, anche se non agevola il suo ingaggio da 4 milioni di euro a stagione.