La Juventus è al lavoro sul mercato in previsione di gennaio. La società deve anche risolvere le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a fine stagione: tra questi spiccano Cuadrado e Dybala, oltre a Perin, De Sciglio e Bernardeschi. Per i primi due il prolungamento di contratto potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Il colombiano dovrebbe sottoscrivere una nuova intesa contrattuale fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva. L'argentino invece fino a giugno 2026. Per gli altri invece non è da escludere la possibilità che lascino la società bianconera a parametro zero a fine stagione.

A proposito di rinnovi, in questi giorni si parla di quello di Danilo, diventato un punto riferimento della difesa e della rosa bianconera.

Anche Matthijs De Ligt potrebbe prolungare il proprio contratto, attualmente in scadenza a giugno 2024. Il difensore sarebbe disponibile, anche se non mancano società interessate al suo acquisto: fra esse ci sarebbe il Chelsea.

Il difensore De Ligt potrebbe prolungare il contratto in scadenza nel 2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Matthijs De Ligt potrebbe prolungare il suo contratto con la Juventus in scadenza a giugno 2024. L'olandese sarebbe pronto a sottoscriverlo, ad agevolare il rinnovo potrebbe essere l'ottimo rapporto professionale fra il suo agente sportivo Mino Raiola e la società bianconera.

Ci sarebbero però diverse società interessate all'acquisto del difensore. Fra queste anche il Chelsea, che la prossima stagione potrebbe perdere a parametro zero due difensori: Andreas Christensen e Antonio Rudiger, in scadenza di contratto a fine stagione con la società inglese.

La Juventus ha acquistato De Ligt dall'Ajax nel 2019 per circa 75 milioni di euro.

C'è una clausola rescissoria da 140 milioni di euro sul suo contratto del difensore ed è attivabile a giugno per le società interessate di acquistarlo.

Il mercato di gennaio della Juventus

La Juventus è intanto al lavoro sul mercato per cercare di rinforzare la rosa già a gennaio. Se si dovessero concretizzare alcune cessioni importanti (si valutano le partenze di Rabiot, Ramsey e Kulusevski) la società bianconera potrebbe acquistare un centrocampista e una punta.

Fra i giocatori seguiti ci sarebbero Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara, tutti in scadenza di contratto a fine stagione. Per quanto riguarda il settore avanzato il preferito sembra essere Dusan Vlahovic della Fiorentina, l'alternativa è Julian Alvarez del River Plate, valutato circa 20 milioni di euro.