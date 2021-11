La Juventus dopo le sconfitte in campionato contro il Sassuolo e il Verona ha ottenuto un'importante vittoria in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo che ha significato qualificazione agli ottavi di finale con due partite d'anticipo. Nelle ultime tre partite Allegri ha deciso di dare fiducia al centrocampista Weston McKennie, che dopo un inizio difficile sembra aver ritrovato le prestazioni che lo avevano messo in evidenza la scorsa stagione con Andrea Pirlo tecnico. Il centrocampista si è raccontato in una recente intervista, sottolineando come i primi due mesi della stagione siano stati difficili dal punto di vista umano e professionale.

E' stata però importante per i suoi miglioramenti la fiducia dello staff tecnico della Juventus, in particolar modo da parte di Massimiliano Allegri, che lo sta valorizzando nel suo ruolo preferito, ovvero da centrocampista centrale. E proprio contro il Sassuolo e il Verona i gol sono arrivati proprio dall'americano, anche se non sono serviti per raccogliere punti. Ottima anche la prestazione in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. McKennie ha spiegato che dà il meglio di sé quando ha la fiducia dello staff tecnico.

Weston McKennie ha parlato dell'importanza di avere la fiducia del tecnico

Nei mesi scorsi ha suscitato molto clamore mediatico l'esclusione di Weston McKennie dal match in nazionale.

Il centrocampista venne punito per non aver rispettato le norme anti coronavirus ed essersi scattato foto con i tifosi. A tal riguardo ha dichiarato: "Tutti avevano da dire sul mio conto anche se non tutti sapevano cosa stavo attraversando, quindi il modo migliore per superare il momento è stato pensare a lavorare". Il centrocampista ha spiegato che i primi due mesi della stagione sono stati difficili e che le cose che gli sono successe dal punto di vista personale hanno pesato sulle sue prestazioni sportive.

Ha poi aggiunto: "Se sento che qualcuno mi dà quella fiducia, è allora che riesco a dare il mio meglio". E proprio Allegri ha deciso di schierarlo molto nelle ultime partite e l'americano lo sta ripagando con grandi prestazioni, incisive dal punto di vista offensivo ma anche in quello difensivo. Ha poi rimarcato anche la difficile situazione in campionato per la Juventus, sottolineando come la squadra stia facendo di tutto per migliorare la classifica.

Il mercato della Juventus

Le ultime prestazioni di Weston McKennie lo hanno rivalutato a tal punto che si parla di diverse società interessate al centrocampista americano. La Juventus potrebbe decidere di cederlo per agevolare un eventuale investimento importante già a gennaio. Difficile però che i bianconeri lascino partire l'americano, attualmente l'unico centrocampista in grado di essere incisivo dal punto di vista realizzativo.