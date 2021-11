La Juventus, in questo inizio di stagione, sta avendo diverse difficoltà nell'impostazione di gioco e dal punto di vista realizzativo. Se però in campionato è nona in classifica, a 16 punti da Milan e Napoli prime, il cammino europeo prosegue molto bene. Ha infatti vinto quattro partite su quattro, qualificandosi con due giornate d'anticipo agli ottavi di finale della Champions League. Segnale evidente di come la motivazione europea riesca a migliorare le prestazioni della squadra. Contro lo Zenit San Pietroburgo, diversi giocatori hanno dimostrato di essere molto importanti per Allegri.

Oltre ai soliti Dybala e Chiesa, si è distinto anche il centrocampista Federico Bernardeschi, che ha trasformato i fischi della scorsa stagione in applausi. I tifosi bianconeri lo hanno applaudito, segnale evidente di come le prestazioni del nazionale italiano siano migliorate. Attualmente è in scadenza a giugno 2022, Allegri vorrebbe la sua conferma ma la Juventus non sarebbe disposta ad offrirgli lo stesso ingaggio attuale da 4 milioni di euro a stagione. L'agente sportivo Mino Raiola sarebbe disposto ad accettare un'offerta minore se però la società bianconera ingaggiasse anche Alessio Romagnoli.

L'agente sportivo Raiola avrebbe chiesto alla Juve di ingaggiare Romagnoli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'agente sportivo Mino Raiola avrebbe dato disponibilità nell'accettare una riduzione dell'ingaggio per il rinnovo di Bernardeschi.

Avrebbe però chiesto alla Juventus di ingaggiare anche il difensore del Milan, Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto a giugno 2022. Potrebbe essere un investimento utile per la società bianconera anche perché il difensore è di piede sinistro. Alla lunga, potrebbe sostituire Giorgio Chiellini che dopo giugno 2023 potrebbe dare l'addio al calcio giocato.

Il difensore del Milan, fra l'altro, potrebbe anche essere il sostituto di Matthijs De Ligt (altro giocatore gestito dall'agente sportivo Mino Raiola) per il quale si parla di un possibile trasferimento al Chelsea la prossima stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando ad altri acquisti a parametro zero per la prossima stagione.

A proposito di giocatori gestiti da Mino Raiola, la società bianconera starebbe valutando l'ingaggio di Paul Pogba. Il centrocampista va in scadenza di contratto con il Manchester United a fine stagione ed attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società inglese. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il francese preferirebbe un trasferimento alla Juventus per ritrovare alcuni suoi ex compagni in bianconero e il tecnico che lo ha valorizzato, Massimiliano Allegri.