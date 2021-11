La Juventus nei prossimi mesi potrebbe attingere molto al mercato. Ci si aspetta un mese di gennaio molto impegnativo per la società bianconera che potrebbe effettuare alcune cessioni importanti per agevolare eventuali acquisti. Questo inizio di stagione ha messo in evidenza problematiche evidenti nel gioco e dal punto di vista realizzativo, per questo potrebbe arrivare almeno un centrocampista ed una punta. Potrebbero partire invece Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski, non considerati importanti dalla società bianconera. Come rinforzi su valutano diversi giocatori, su tutti Witsel, Kamara e Vlahovic.

Non dovrebbero esserci acquisti in difesa se non a giugno. Potrebbe infatti partire durante il prossimo Calciomercato estivo il difensore Matthijs De Ligt. Sul contratto dell'olandese ci sarebbe infatti una clausola rescissoria che potrebbe permettergli di lasciare la società bianconera per circa 140 milioni di euro. Somma importante ma che società come Manchester United, Manchester City e Newcastle non avrebbero problemi a pagare. Decisivo potrebbe essere un incontro fra l'agente sportivo del giocatore Mino Raiola e la società bianconera ad inizio anno.

Il difensore De Ligt avrebbe una clausola presente sulla sua intesa contrattuale da 140 milioni

Una recente intervista che ha visto protagonista l'agente sportivo Mino Raiola ha alimentato evidentemente molte indiscrezioni di mercato sul possibile addio di Matthijs De Ligt alla Juventus la prossima stagione.

Ha infatti dichiarato che ci sono diverse società interessate al difensore nonostante le problematiche riscontrate dalla Juventus nell'ultima stagione e mezza. Se dovesse arrivare un'offerta importante quindi la società bianconera potrebbe valutarla. Quello che sembra certo è che non potrebbe rifiutare una somma da 140 milioni di euro, che sarebbe la clausola rescissoria presente sul contratto dell'olandese.

Si tratta di una valutazione notevole che però alcune società europee non avrebbero problemi a pagare. Abbiamo parlato delle società inglesi ma anche Paris Saint Germain o Real Madrid potrebbero valutare un'eventuale offerta per De Ligt.

Il mercato della Juventus

La Juventus se dovesse partire De Ligt potrebbe acquistare due difensori la prossima stagione. D'altronde la società bianconera deve lavorare anche in previsione post Chiellini, che probabilmente lascerà il calcio giocato a giugno 2023.

A tal riguardo si valutano alcuni acquisti a parametro zero. Su tutti piace il difensore del Chelsea Andreas Christensen, che va in scadenza a fine stagione. Sarebbe un acquisto ideale anche perché il danese ha 25 anni.