Una recente e triste notizia ha gettato sconforto negli appassionati di calcio femminile e non solo. L'ex centrocampista del Palermo femminile, Vittoria Campo, è scomparsa dopo un malore improvviso. Tale notizia è stata diffusa anche dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio femminile tramite gli account social e il sito ufficiale. La 23enne era una ragazza molto conosciuta nel calcio femminile, apprezzata dal punto di vista professionale ed umano. Aveva contribuito alla promozione della Ludos Palermo (diventata poi Palermo Calcio) in Serie B. Una storia dolorosa anche perché la famiglia di Vittoria circa due mesi fa aveva perso il fratello della calciatrice, di due anni più grande.

La ragazza era originaria di San Martino delle Scale, Monreale. Per quanto riguarda il decesso, media locali confermano che la ragazza è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Ingrassia, ma purtroppo i medici non sono riusciti a salvarla. Fatale un arresto cardiaco (anche se si attendono gli esiti dell'autopsia). Stesso problema riscontrato dal fratello Alessandro, che si era trasferito a Favignana per lavoro in estate e ha perso la vita anche lui dopo un malore improvviso.

Notizie inattese per entrambi i giovani, in quanto godevano apparentemente di ottima salute. Adesso la procura ha disposto l'autopsia sul corpo della giovane per cercare di capire i motivi della prematura scomparsa. La mamma ha raccontato di essere ritornata tardi a casa, di averla vista a letto.

Pensava stesse dormendo, ma poco dopo si è accorta che la ragazza stava male. Inutile il trasporto all'ospedale: dopo un'ora è stato dichiarato il decesso dell'ex centrocampista.

Il messaggio di cordoglio del Palermo Calcio

Ovviamente non potevano mancare il cordoglio del mondo del calcio femminile, in particolar modo del Palermo Calcio, che ha dedicato delle parole molto toccanti alla famiglia della giovane calciatrice prematuramente scomparsa.

La società siciliana ha voluto ringraziare Vittoria per le emozioni che è riuscita a regalare nella sua esperienza professionale nel Palermo Calcio. Anche la responsabile della Divisione Calcio Femminile, Ludovica Mantovani, ha voluto dedicare un pensiero a Vittoria e alla sua famiglia, che dopo la perdita di Alessandro piangono la scomparsa anche della giovane. Nel post su Facebook dedicato a Vittoria Campo da parte del Palermo Calcio Femminile, tanti i messaggi di vicinanza da parte degli utenti, sia tifosi che non.