La Juventus ha ottenuto un'importante vittoria contro la Fiorentina negli ultimi minuti del match. Merito di Cuadrado, che è riuscito a saltare Biraghi e segnare un grande gol da una posizione decentrata. Ha contribuito al successo l'espulsione del difensore Milenkovic, che ha lasciato i toscani con un giocatore in meno negli ultimi minuti del match. Tre punti importanti per i bianconeri che guadagnano due lunghezze su Milan, Napoli e Inter e tre sulla Roma. Rimangono però i problemi visti in precedenza per Allegri e infatti molti addetti ai lavori nel post partita ha sottolineato che probabilmente la Juventus non avrebbe vinto senza l'espulsione.

A parlare dei bianconeri è stato anche il giornalista sportivo Matteo Marani, che ha confrontato la Juventus di Champions League con quella di campionato. Secondo il giornalista i bianconeri sono fin troppo razionali in campionato e sembrano andare contro la natura dei giocatori, che invece hanno una mentalità offensiva. Per Marani la Juventus ha anche il problema della punta, perché secondo lui Morata agisce in una posizione troppo lontana dalla porta e gli altri giocatori del settore avanzato non sono punte.

Matteo Marani ha parlato della situazione in campionato della Juventus

"La Juventus si esalta quando può giocare in maniera più offensiva, in Italia rispetto a quanto avviene in Champions è come se fosse bloccata dalla paura di sbagliare".

Queste le dichiarazioni di Matteo Marani in riferimento alla Juventus che ha vinto contro la Fiorentina nell'ultimo match di campionato. Secondo il giornalista sportivo il problema di fondo è un contrasto fra la mentalità di Allegri e quella dei giocatori. Ha infatti aggiunto: "Si, è come se la razionalità e il pragmatismo chiesti da Allegri andassero in contrasto con la pazzia felice di questa squadra".

Secondo Marani, quando i bianconeri quando giocano in maniera offensiva si dimenticano quasi i problemi che hanno dal punto di vista qualitativo e nell'impostazione di gioco. Per Marani c'è un problema legato alla punta nella Juventus: "Ha bisogno di un finalizzatore, Morata gioca in una posizione arretrata e gli altri giocatori non sono vere punte".

Il mercato della Juventus

Le dichiarazioni di Marani in merito all'esigenza di acquistare una punta da parte della Juventus potrebbero concretizzarsi già a gennaio. La società bianconera starebbe lavorando all'acquisto di un giocatore bravo in fase realizzativa. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato i bianconeri potrebbero presentare un'offerta importante alla Fiorentina per Dusan Vlahovic. Si parla di una somma di circa 55 milioni di euro più un giovane della Juventus Under 23.