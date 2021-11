Il giorno dell'acquisto della Salernitana è vicino. In queste settimane di attesa sono state tante le voci che si sono susseguite. Una in particolare, parlava di quattro offerte arrivate sul tavolo dei due trustee incaricati di cedere il club, Susanna Isgrò e Paolo Bertoli. Tra le offerte ce ne sarebbe una di un fondo estero.

Nel mese di settembre erano state presentate tre offerte, ma non erano state ritenute "valide, congrue e vincolanti". Pare però che le trattative siano proseguite con i tre offerenti, quindi va capito se c'è stata la possibilità di migliorare le loro offerte inizialmente non ritenute adeguate.

Intanto fra poche ore, oggi lunedì 15 novembre, scade il termine di presentazione delle offerte.

15 novembre, 15 dicembre, 31 dicembre: le tre date più importanti per la Salernitana

Questo 15 novembre, come detto, scade la possibilità di presentare le domande per acquistare il club campano. Ma questa non è l'unica data importante per il futuro della società granata. Infatti, entro il 15 dicembre queste offerte dovranno essere valutate ed entro il 31 dicembre dovrà essere confermato l'acquisto della società. Per presentare l'offerta di acquisto, bisogna versare il 5% del prezzo offerto come acconto che ovviamente sarà restituito nel caso in cui l'affare non riesca ad andare in porto.

La proroga al 31 dicembre è prevista soltanto nel caso in cui sia presente un preliminare d'acquisto.

Nel caso di diverse proposte ritenute valide, ci sarà una gara che avrà come prezzo base quello più alto offerto e come rilancio minimo l'1%. Insomma, in questi giorni se ne saprà di più e i tifosi della Salernitana fremono per sapere quale sarà il successore di Lotito, tanto criticato negli anni per il discorso "multiproprietà" (ricordiamo che Lotito è anche Patron della Lazio).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Proprio questo problema di possedere due club ha portato Lotito a vendere uno dei due, cioè la Salernitana.

Parola al campo: la Salernitana cerca una salvezza difficile

Intanto la Salernitana cerca una salvezza difficile sul campo. La Serie A, come è risaputo, è un altro mondo rispetto alla Serie B e l'impatto con la massima categoria di calcio italiano è stato sicuramente difficile per i granata.

Dopo l'esonero di mister Castori si è ripartiti con Colantuono che ha avuto il merito di portare a casa 3 punti preziosissimi dalla trasferta di Venezia. Una rondine però non fa primavera e dopo quella vittoria i campani hanno rimediato due sconfitte: nel derby contro il Napoli e a Roma contro la Lazio.

Nel prossimo match la Salernitana affronterà la Sampdoria in quello che si presenta un vero e proprio scontro salvezza: I campani sono penultimi in classifica a 7 punti, i liguri sono terzultimi a 9 punti. Dopo questo match, un altro scontro salvezza importante per la truppa di Colantuono sul campo del Cagliari, fanalino di coda del campionato.