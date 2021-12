La Juventus è attesa da settimane importanti sia per il calcio giocato che per il mercato. A gennaio i bianconeri sfideranno in campionato Napoli, Roma, Udinese e Milan, in Supercoppa l'Inter e in Coppa Italia la Sampdoria. Per quanto riguarda il mercato, si parla soprattutto di cessioni per la società bianconera che agevolerebbero l'arrivo di un centrocampista e di una punta. A tal riguardo i principali indiziati a lasciare la Juventus sarebbero Aaron Ramsey, Arthur Melo e Alvaro Morata. Secondo la stampa spagnola ci sarebbe un'intesa verbale fra la punta e il tecnico del Barcellona Xavi per un suo possibile approdo già a gennaio nella società catalana.

Decisione che sarebbe arrivata anche perché la società bianconera difficilmente riscatterà Morata a fine stagione per 35 milioni di euro. Si lavora però anche agli acquisti, sia a gennaio che a giugno. Fra le principali esigenze della società bianconera ci sarebbe anche quella di rinforzare il centrocampo. Secondo la stampa spagnola la Juventus avrebbe individuato nel giocatore Casemiro un possibile rinforzo per la prossima stagione. Un acquisto che sarebbe agevolato da un eventuale approdo di Marcelo Brozovic al Real Madrid.

Il centrocampista Casemiro potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il centrocampista Marcelo Brozovic potrebbe lasciare l'Inter a fine stagione.

Il calciatore è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe quindi lasciare la società milanese a parametro zero. Fra le interessate ci sarebbe anche il Real Madrid, che però potrebbe lasciar partire a giugno il centrocampista Casemiro. Sul brasiliano ci sarebbe l'interesse concreto della Juventus, con il tecnico Massimiliano Allegri che gradirebbe l'arrivo del giocatore anche perché migliorerebbe l'equilibrio e l'impostazione di gioco.

Non sarà facile acquistarlo anche perché la sua valutazione di mercato è importante.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato in merito al possibile approdo di Casemiro alla Juventus a giugno non trovano particolari conferme fra i giornali sportivi italiani. Difficile che la società bianconera possa investire sul brasiliano sia per i costi che dovrebbe sostenere per l'acquisto, sia perché il brasiliano compirà 30 anni nel nuovo anno.

La Juventus vuole continuare a rinforzare la rosa con giocatori giovani e di qualità. Per questo si parla di un possibile approdo già a gennaio nella società bianconera di Denis Zakaria. Il Borussia Monchengladbach, società proprietaria del cartellino del giocatore, ha ufficializzato che sia lo svizzero che il difensore Matthias Ginter lasceranno la società tedesca a giugno, quando andranno in scadenza di contratto. La Juventus potrebbe cercare di acquistare Zakaria già a gennaio.